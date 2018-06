Santiago A sigue firme en el Regional Sub 14 femenino

Fotos DESAFÍO Las chicas de Santiago tendrán hoy compromisos claves pensando en llegar a las instancias decisivas

23/06/2018 -

El Seleccionado de hockey Sub 14 A de Santiago consiguió ayer una rotunda goleada por 7 a 0 sobre la Asociación Jujeña en lo que fue la segunda jornada competitiva del Regional del NOA que se desarrolla en la capital santiagueña y que otorgará dos ascensos para el Argentino de la especialidad.

Con este resultado, el elenco A se posiciona segundo en su zona y con serias posibilidades de poder pasar a la instancia decisiva en la jornada de hoy, pero para ello deberá estar muy concentrado en sus compromisos.

En tanto que el equipo B de Santiago del Estero aún no pudo conseguir una victoria. Ayer cayó ante la Federación Catamarqueña de Hockey por 1 a 0, con lo que complicó sus chances de luchar por la clasificación a cuartos.

También se registraron el triunfo de Asociación Riojana por 4 a 0 sobre Federación Catamarqueña; Asociación Salteña 2 a 1 sobre Asociación Tucumana B; Asociación Tucumana venció 14 a 0 Asociación Regional de Jujuy; Asociación Salteña B 2, Asociación Jujeña 0.

Hoy las chicas de Santiago A volverán al ruedo ante la Asociación Regional Jujeña en Old Lions a la 9, y el equipo B lo hará en Lawn Tennis ante la Federación Catamarqueña a las 16.30. También jugarán hoy la tercera jornada: Asociación Riojana vs. Asociación Tucumana B; Asociación Tucumana vs. Asociación Jujeña; Asociación Salteña vs. Federación Catamarqueña; Asociación Regional Jujeña vs. Asoc. Salteña B y Asociación Salteña vs. Asoc. Riojana.