Tité se lesionó en el festejo

23/06/2018 -

Tité, entrenador de Brasil, se lesionó ayer tras celebrar el primer gol de su equipo ante Costa Rica.





"Me tendrán que evaluar los médicos, pero creo que me rompí ahí atrás. No sé si será una contractura o un desgarro, pero da igual. El momento y la celebración lo merecía", explicó el entrenador tras la victoria.





Tité también aprovechó para explayarse acerca del penal anulado a Neymar a instancias del VAR: "Para mí fue penal. Pero es sólo mi opinión y respeto la decisión del árbitro. No queremos que el juez nos ayude a ganar el partido, no necesitamos eso. Sólo queremos que sea justo y que, al igual que miraron el VAR hoy, también se hubiera mirado en el partido anterior. Que quede claro: Brasil no quiere ayuda, quiere ganar siendo el más competente".