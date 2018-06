Confirman a "Flor" Peña en el Bailando

23/06/2018 -

Confirmada Florencia Peña en el jurado del "Bailando", faltan todavía cerrar varios participantes, sobre todo con el tema números.

Por ejemplo Federico Bal, ex novio de Laurita Fernández, otra de las que se sentará a evaluar los bailes, había pedido $500.000 por mes. Una locura en tiempos de escaso líquido en la plaza. No es el único que se dispara. Las que tienen al ex maquillador de representante se van por las nubes. Y no es momento.

Flor aceptó el desafío de evaluar a los futuros participantes del ciclo producido y conducido por Marcelo Tinelli y que este año continuará en la pantalla de El Trece.

Se supo ya que "Flor" firmó contrato con la producción del exitoso ciclo televisivo.