Malena y Maite enfrentan los tabúes desde la TV

23/06/2018 -

A poco de haber arribado a la pantalla de Telefé la telenovela "100 días para enamorarse", ya corría el comentario del exigente papel interpretativo con el que iba a sorprender Maite Lanata, la joven que de niña conmovió con su personaje en "El Elegido", adonde hacía de hija de Pablo Echarri y Leticia Brédice.

Esta vez, a Maite le tocó darle vida a una joven trans, Juani, que enfrenta el bullying en el colegio. Y junto a ella, hay otra joven actriz que también sorprende con su excelente performance: Malena Narvay (Emma), quien protagonizó la escena del primer beso con el personaje de Maite.

"Siempre estuve emparentada con la diversidad y lo vi como algo completamente natural, el beso con una chica nunca me molestó, lo he hecho en mi vida personal, pero nunca actuando", confesó Malena (Emma) en el ciclo radial "Por si las moscas".

Y contó una anécdota de entrecasa: "Mi abuela me dijo que soy una chancha, entre risas por supuesto, pero nada, cuando me dijo eso, le dije ‘abuela, cuando me di un beso en la tira anterior de Pol-ka con mi pareja varón, no me dijiste nada, y ahora me llamas porque es una chica... Se quedó pensando y me dijo que igual era muy tierna".

Por otra parte, Malena contó que tenía muy presente a Maite. Quería que fuera lo más natural posible para quitarle presión.

"Quizás sí tenía miedo de que Maite se pueda llegar a sentir incómoda, porque es más chica que yo, pero fue súper enriquecedor para la escena, trabajamos muy bien juntas", señaló.

También reveló cómo se prepararon para el momento de actuar ese episodio. "La escena la grabamos directa y quedó esa, en la única vez que la hicimos. Sabía que todo esto de Emma de manejarse de una forma tan cruel con Juani, siendo cómplice y ejecutora del bullying, era una tensión que se descargó en ese beso".

Los personajes que interpretan Malena y Maite comparten aula y escuela.