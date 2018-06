Video | Maradona: "Hay que dejar la Play y agarrar un Gráfico viejo"

Hoy 08:45 -

Diego Armando Maradona habló de todo en el programa que conduce junto a Víctor Hugo Morales en Telesur, en el que analiza las cuestiones relacionadas al Mundial. Y, claro, era la primera vez que hablaba tras la derrota contra Croacia y dijo lo suyo: "Estoy con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande porque, uno que vistió esa camiseta, no puede ver que sea vapuleada por Croacia. Que no es Alemania, no es Brasil o España, hay que decir la verdad".

Con el dolor a cuestas, pidió que se defienda a la Selección con en épocas pasadas. "Me jugué la vida cada vez que me dieron la camiseta argentina. Como lo hizo el Cholo Simeone, como Redondo, Ruggeri, el Vasco Olartcoechea, como Caniggia, o como Fillol, como Luque o como Gallego. Dejá la Play un poquito y agarrá un Grafico viejo", le pidió a los jugadores actuales.

"Hay que respetar lo que yo corrí, los goles que hice contra Bélgica e Inglaterra. Yo le daba por la cintura a los defensores rivales, que eran altos, y me la jugué igual porque mi vieja y Argentina me estaban mirando. Quisiera una charla con todos los jugadores para saber el grado de asimilación de lo que es vestir la camiseta nacional que tienen", añadió el Diez.

Finalmente, pidió reacción para aprovechar la chance que queda de pasar a octavos de final. "Parece que jugamos contra nosotros mismos. No sé si hay que hacer una reunión y decirnos las cosas en la cara. Pero vamos a defender el prestigio. Nos costó muchísimo ganarlo para que venga Croacia y se vayan todos de brazos cruzados sin que nadie ponga la pierna. No digo que vayan a matar a alguien, eso no porque soy colega, pero no hubo nadie que se rebele", concluyó Maradona.