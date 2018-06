ANÉCDOTAS DE TAXI | Olvido

Hoy 18:48 -

- Y... Hasta no hace mucho que podía subir al colectivo, mijo.

- Pero, ¿por el tema del escalón?

- Si, por eso, porque a veces no se acercan al cordón, por el tema de los asientos... Por ahí los choferes son muy comedidos conmigo, pero cuando hay autos que dejan estacionados cerca de las paradas, ellos no pueden hacer nada...

- Así es patrón, una lástima.

- La verdad la última vez que subí a un colectivo, por tras de pasar un mal momento, pasé uno mejor.

- A ver, cuentemé.

- Resulta que me olvidé de cargarle dinero a la tarjeta Sube ésa, y ¡qué vergüenza amigo! Me tenía que bajar... Y se acercó un changuito, que me pasó la de él, y cómo corresponde, le alcancé diez pesos por la gauchada... ¿vos puedes creer que no me quiso recibir?

- Y bueno, vio que aún hay gente noble.

- Nooooooo. ¡Me dijo que la vez pasada le pagué yo! (Y la verdad que ni me acuerdo).