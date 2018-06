Fotos Marcela Tinayre y Evelyn Scheidl realizaron un tour por Las Termas

Hoy 20:34 -

La ciudad de Las Termas de Río Hondo será sede de los Martín Fierro Federal con la presencia de destacadas figuras del ambiente televisivo y radial. En ésta ocasión la ciudad termal se colmó de figuras del espectáculo entre ellas Marcela Tinayre, hija de Mirtha Legrand; quien tuvo la oportunidad de recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad junto a la ex modelo argentina y actual conductora de televisión, Evelyn Scheidl.

Las visitantes estuvieron en el spa más grande de Latinoamérica, visitaron otras de las obras de nivel internacional como el Autódromo de Termas de Río Hondo.

Al ingresar al Museo, la conductora Evelyn Scheidl expresó, "es un orgullo para todos los argentinos, éste lugar es increíble y está todo impecable” dijo y luego felicitó a los santiagueños y al gobierno provincial por tan imponente infraestructura. Las artistas se mostraron asombradas y felices al poder conocer las colecciones de autos y motos que alberga el Museo del Autódromo.

Otro de los lugares elegidos que formaron parte del itinerario, fue la recientemente inaugurada cancha de golf, Termas de Río Hondo Golf Club. Tras la visita a las instalaciones, Marcela Tinayre y Scheidl compararon al Club de Golf, con otros de países como Estados Unidos y Londres por la magnífica cancha diseñada por Robert Trent Jones Jr.

Como no podía ser de otra forma, por la calidez que caracteriza a nuestra gente, las invitadas especiales fueron sorprendidas con obsequios recordatorios de cada uno de los lugares visitados.

Marcela Tinayre al finalizar el recorrido por la ciudad termal se refirió a las bondades que le ofreció la misma “La estoy pasando genial. Lo que estoy conociendo es imponente, ahora vengo del museo. Soy la única de la familia a la que le faltaba conocer Termas así que ya estamos todos aquí, mi hijo Nacho siempre viene al Moto GP y mi hija Juana estuvo en la inauguración de la cancha de golf así que, estoy emocionada porque todas las infraestructuras me gustan, pero lo que más me gusta es la calidez de la gente y eso me llena mucho”.

Por otra parte resaltó que “vengo recomendada por mi mamá Mirtha Legrand, ella me hablo maravillas, que era fantástico y que no deje de venir, lo que he visto hasta ahora me impresiono y me gusta mucho la ciudad, salí del hotel y vi gente muy alegre bailando en la plaza, me encantaron dos señoras grandes agarradas de la mano bailando, y perder el pudor. Eso es un síntoma de que la gente está feliz realmente, hasta me bajé del auto para filmarlas porque me parecía tan autentico y natural”.

Por ultimo también habló de la gastronomía regional y contó: “Estoy muerta porque yo adoro comer y vi unos hornitos por todos lados y quiero comer esas empanadas, estoy deseando ir a comerlas”, dijo entre risas.