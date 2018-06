Cuatro economistas analizan qué pasará con el dólar, el empleo y los salarios

24/06/2018 - Cuánto ayudará a la economía la declaración de país emergente que obtuvo la Argentina esta semana y el crédito del FMI, qué pasará con el tipo de cambio, cómo influirá en la actividad económica y cuál es la perspectiva para el empleo en lo que queda del año, fueron los interrogantes planteados por EL LIBERAL a cuatro economistas para tratar de prever lo que sucederá en el segundo semestre. Juan Luis Bour (Fiel), Amílcar Collante (Cesur), Juan Paolicchi (EcoGo) y Diego Giacomini (Economía y Regiones) dieron sus perspectivas para una segunda parte del año que se perfila con varias situaciones complicadas. Bour Para el economista jefe de Fiel, la declaración de país emergente, que “es el complemento del lado privado del financiamiento multilateral (FMI, BM, BID, CAF), que permite mantener abierto ese financiamiento en este momento. El impacto directo es que se suman recursos para comprar bonos y activos argentinos (acciones, lo primero que impacta)”. Agregó que “en la medida que el país se mantenga en el escalón de emergentes, las empresas y el Estado (nación, provincias, municipio) podrán acceder a un mayor financiamiento, ya que la baja de riesgo atraerá inversores (externos y domésticos)”. Por otro lado, “el paso de frontera a emergente, como resulta claro, no fue fácil (el año pasado no lo obtuvimos), y depende de acciones de corto, mediano y largo plazo. Podríamos decir que este cambio es “sacarse de encima” una de las herencias más negativas que dejó el kirchnerismo (aparte del default, ser de frontera era ser un país paria en el mundo en materia de financiamiento)”. A su vez, consultado sobre la evolución que tuvo el tipo de cambio esta semana y si se frenó la corrida, señaló que “es probable que el tipo de cambio se estabilice, para luego seguir algún comportamiento cercano o algo inferior a la inflación. Es importante que el peso no se aprecie demasiado, ya que corregir el desequilibrio externo no será nada fácil. Se necesita no sólo mucha disciplina fiscal (converger rápido al equilibrio) y también se necesita un tipo de cambio alto”. En tanto, sobre qué pasará con el desempleo en los meses venideros, luego de conocerse los datos del primer trimestre de este año, indicó que “el empleo creció bastante fuerte en el primer trimestre de 2018 –más de lo que podríamos esperar, pues la población ocupada creció 3.7%- pero también creció (3.6%) la población activa (PEA). En alguna medida el aumento de la PEA podría explicarse por actitudes precautorias de la población que frente a una eventual caída de ingresos (por desaceleración de la economía, alta inflación, etc.) incorpora algún miembro adicional del hogar al mercado laboral. Eso es el efecto del “trabajador adicional”. Apuntó que “ese compo r t ami ent o podr í a mantenerse en los próximos 2 a 3 trimestres; si ello ocurre y la demanda de trabajo cae, entonces el desempleo empezaría a subir. No podemos asegurar qué es lo que ocurrirá, dado que los programas sociales hacen que parte de la población se quede afuera del mercado laboral para mantener ese ingreso. Por lo tanto sospecho que la desocupación aumentará levemente en los próximos 3 trimestres, promediando en todo el año entre 8.4% y 8.6% (frente al 8.4% del año pasado)”. Collante A su turno, el economista del Centro de Estudios del Sur (Cesur) Amílcar Collante, señaló que “la reclasificación a emergentes aplica a acciones de empresas (especialmente las que tienen cotización en Wall Street). Implica que se podrá desarrollar un poco más nuestro mercado de capitales y esto es muy importante para el fondeo de estas empresas. Asimismo, esta señal dio un respiro al mercado que venía muy golpeado en las jornadas previas”. En tanto, respecto de la situación cambiaria que se vivió esta semana con un dólar que bajó a $27,75 luego de haber llegado a casi $29 la semana anterior, indicó que “las medidas del Banco Central han tenido su efecto y entramos en días de paz cambiaría. Algo muy necesario para el Gobierno y la economía en general”. No obstante, “ahora una vez estabilizado el tipo de cambio. Hay cuestiones que tiene por delante la economía, que no van a ser buenas noticias”. En este sentido, señaló que “seguiremos con meses de alta inflación. Los próximos 2 meses muy cerca de 3 % mensual. Esto llevará a una disminución significativa del poder de compra y veremos caída en el consumo. Asimismo la situación para las pequeñas empresas seguirá siendo delicada por el incremento de costos .tanto de tarifas como del elevado costo de financiamiento”. Agregó que “las previsiones ubican a la inflacion cerca de 30% anual y un crecimiento de 0,5%”. Por otra parte, en cuanto a la evolución de la ocupación, apuntó que “el dato de desempleo a futuro seguramente mostrará el impacto de la recesión del 2do y 3er trimestre de 2018. Es clave saber si el 4to trimestre se puede revertir ese escenario. Existe un gran recorte en obra pública para poder llegar objetivo del déficit fiscal de 2018. Esto podría tener un efecto significativo en el desempleo de dicho sector que venía creciendo a un ritmo vigoroso en los últimos meses”. Paolicchi En tanto, el economista de la consultora Eco Go, Juan Paolicchi, se refirió a la recalificación como país emergente que tuvo la Argentina, e indicó que con ello, “se espera que ingresen capitales del exterior que vengan a comprar las acciones de aquellas empresas que formarían parte de este paquete de país emergente. Va a dar una cierta calma y va a ayudar, pero el tipo de cambio va a depender de lo que el mercado perciba como un tipo de cambio de equilibrio. Hasta ahora lo que deja ver es un nivel de competitividad un poco por arriba de la salida del cepo similar si se quiere de un dólar a $28, similar al 2009 es un buen tipo de cambio que genera competitividad”. A su vez, consultado sobre el efecto que tendrá en la economía la corrida cambiaria, señaló que “la suba del dólar se calmó, pero estuvo bastante alto lo que llevó a poner una tasa de interés alta en términos inflacionarios, una paritaria que no acompaña genera una caída en el salario real que posiblemente deteriore el poder adquisitivo de las personas”. En cuanto al efecto en empresas, indicó que “lo que se va a poder ver ahora es una desacumulación de stocks, se están parando las líneas productivas, lo que quiere decir que va a haber un parate en la actividad económica. Nosotros vemos un primer trimestre muy afectado por la sequía, pero también muy afectado por las tasas y en el tercer trimestre también, técnicamente seguramente vamos a entrar en una recesión”. Sobre cómo impactará este escenario en el empleo, señaló que “la generación de empleo se va a ver perjudicada. El parate productivo va a impulsar una caída del empleo que lo vamos a ver seguramente más avanzado el año”.