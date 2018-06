Pese a la baja del dólar y el acuerdo con el FMI, prevén menos actividad, caída de empleos y merma del poder adquisitivo

24/06/2018 - El economista director de la consultora Economía y Regiones, Diego Giacomini, se refirió al acuerdo con el Fondo Moneterio Internacional (FMI) que fue aprobado esta semana y cuyo primer desembolso de U$S15 mil millones ya se concretó, ante lo cual indicó que “no sirve para impulsar la inversión, generar empleo y crecer, ya que reduce el gasto y el déficit fiscal menos de lo que se necesita para desahogar al sector privado”. En un documento elaborado por la consultora, Giacomini sostuvo que “el plan firmado con el FMI no alcanza. Estas modificaciones no sirven para generar crecimiento genuino, aumento “en serio” del PBI per cápita, mayor inversión, creación de empleo, aumento del salario real y bajar la inflación, sino todo lo contrario”. Agregó que “en este sentido, se podría decir que el acuerdo con el FMI sólo “sirve” para aportar los U$S50.000 millones que la actual administración necesita, y el mercado internacional no le presta ya, para llegar a fin de 2019. Los U$S50 mil millones, alcanzan “justito” para cerrar las “cuentas” de aquí a fin de 2019”. No obstante, el economista destacó que “es mentira que alcanza” porque según explicó “no entran todos en 2018/19 sino que U$S15,000 millones de ellos entrarían sólo recién en 2021”. Sin embargo, -dijo Giacomini- “hay que aclarar que todo dicho financiamiento debería ser colocado en el mercado doméstico en un mix entre “papeles” en dólares y “papeles” en pesos, asegurando crowding-out y altas tasas hasta el fin del actual mandato de Cambiemos. Del otro lado, bajo nivel de actividad, empleo e inversión. La alternativa para colocar menos deuda es devaluar más, pero dicha opción es más inflación, peores salarios, más pobreza y mayor indigencia en un año electoral como 2019”. Puntualizó que “el acuerdo con el FMI no sirve porque tan sólo adelanta el equilibrio fiscal primario del 2021 al 2020, cuando el programa financiero y la vuelta a los mercados financieros de capitales exigiría alcanzar el equilibrio primario en 2018 y 2019”. Destacó que “no sirve para impulsar la inversión, generar empleo y crecer, ya que reduce el gasto y el déficit fiscal menos de lo que se necesita para desahogar al sector privado”. Giacomini señaló que “de acuerdo con nuestras proyecciones, el nivel de actividad mostrará un segundo trimestre negativo en términos desestacionalizados. Paralelamente, el tercer y cuarto trimestre serán negativos en términos interanuales”. Destacó además que “esperamos que la inflación 2018/2019 supere la inflación 2016/2017; y que la inflación 2016/2019 sea superior a la inflación 2012/2015. Paralelamente, también esperamos que en la segunda parte del año el nivel de actividad caiga, se destruya empleo (sobre todo informal) y los salarios pierdan poder adquisitivo”.