FÚNEBRES | 24 de Junio de 2018

24/06/2018

FALLECIMIENTOS

- Mario Francisco Avendaño (Dpto. Moreno)

- José Eduardo Martínez

- Genoveva Montes de Viotti (La Banda)

- Rafael Albino Luna

- Judith Sara Carrizo de Beltrán

- Nelfa Fernanda Torres de Ponce

- Florencio Andrés Nieva

- Enrique Máximo Valenzuela

Sepelios Participaciones

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Eduardo Alejandro Amado y familia, acompañan a su hija Mabel, su hijo Rafita, su hija Gachy y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Freddy Baldiviezo, Amelia Ibarra de Baldiviezo, sus hijos y nietos despiden a su querido amigo y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Roberto Palau y flia, participan con dolor su fallecimiento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Osvaldo Palau y flia, participan con dolor su fallecimiento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Maria Elena de Palau y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan al Señor lo tenga en la gloria y le de el descanso y la paz eterna.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su gran amigo Carlos Alberto Auat, Norma C. de Auat y sus hijos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Agustín Enrique (Colorado) Alzugaray y familia, paricipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro trance.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Juan, Verónica, Blanca, Gabriela, Sabrina, Ezequiel, Javier, Gregorio, Daniel y Huerto participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Graciela y a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Arturo Lorente y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Willi Ávido su esposa María José Filippa y sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Eduardo Sauad y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Erik Llarull participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Verónica Cella, su hija Antonella participan con profundo dolor el fallecimiento del padre y abuelo de sus queridos amigos Graciela Anguio y sus hijos Yasmín y José. Elevan una oración al cielo por su querida alma.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Juan Carlos Ferrero y Mirta Inés Guadagnoli, acompañan en este doloroso trance a su hija María Graciela y su esposo Alfredo Cheble y a su hija Mabel. Rogando pronta resignación para su familia.

BITAR DE PEREYRA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Aldo J. Gómez, Blanca M. de Gómez y familia acompañan a su familia en tan gran dolor y despiden a Sarita, gran mujer, que enfrentó el sufrimiento con la fe puesta en Dios y sabiendo que somos pasajeros en la tierra. Paz en su tumba.

CARMONA, AMÉRICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Que descanses en paz querida America Carmona. Sus hijos Seba e Ivana, sus nietos Yamil, Samira y Nara, participan con dolor su fallecimiento.

CARMONA, AMERICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hermanas políticas Sara, nieta Olga, Titiana, Muse, tus sobrinos nietos y sobrinos bisnietos te quieren mucho y te vamos a extrañar.

CARMONA, AMÉRICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Medi, con dolor lamento tu partida y acompaño a tu esposo e hijos en este difícil momento. Tu querida amiga Amalia Gómez. Se ruega oraciones en su memoria.

CARMONA, AMÉRICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Amiga: lamentamos tu partida, elevamos oraciones. Isabel, Noemí, Coly, Nair, Belén y Guillermo acompañamos a toda su familia en este doloroso momento.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su hija: Judith, su hijo pol. Juan Cruz, su nieta: Lara, part. con dolor su fallec, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su hermano Luis Victorino Carrizo Brugo, sus sobrinos Tesy, Marisa y Luis Ricardo y Lourdes; sobrinos nietos Soledad y Jorge; Martín y Laura; Gerónimo y Jimena; Anahí y Facundo; Victoria, Florencia, Agustin y Sofia, sobrina nieta Camila, participan con profunda tristeza su inesperado fallecimiento. Acompañan en este momento de dolor a su hija Judith y familia. Que el Señor la tenga a su lado y descanse en paz. Pedimos oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Sus sobrinas Luisa Suárez y familia, Patricia Suárez y familia, Ruth Suárez y familia y Lucrecia Suárez y familia, participan con tristeza el fallecimiento de la querida tia Chula, acompañan a su prima Judith y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su sobrinos María Soledad Abano y Jorge Müler y Camila Müler participan con profunda tristeza su inesperado fallecimiento. Querida tía Chula vamos a extrañar tu sonrisa, tu dulzura y tu gran amor. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Acompañamos a la prima Judith y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su querida hermana Nelly Carrizo Brugo, su sobrino Lucas Jimenez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Judith y familia en este triste momento. Rogamos que el Señor la tenga a su lado y descanse en paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Rosita Loto y su hijo Lucas, participan su fallecimiento con profunda tristeza y ruegan pronta resignacion para su hija Judith y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Patricia Passarell de Rezola lamenta profundamente su fallecimiento.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Santos Daniel Cuba, su esposa Rita Elizabeth Rios, sus hijos Delfina y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Los compañeros de su hija Judith; Analía, Mariela, Normita, Perli y Agustina participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Julio Nassif, Lucy Ibañez, Carolina Rivero, Luciana Jorge, Yesica Leeguizamon, Matias Neme, Carolina Ruiz Grecco, Nancy Gutierrez, Maria Marta Barrientos, Maria Caceres, Agustin Zerda, Lucrecia Gomez y Maria Allub, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera de trabajo Dra. Judith Beltran. ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Los hermanos de su yerno Juan Cruz; Loli, Alfonso, Adriana, Pio Enrique, Itatí y Dario con sus respectivas flias., despiden con mucho cariño a la Abuela Chula y acompañan a Judith, Juan Cruz y Larita en este doloroso momento. Que descanse en paz.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Facundo Filippi, Josefina Alcaide y sus hijos José Agustin y Maria guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus amigos Judith, Juan Cruz y Lara en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Querida Chula, siempre te llevaré en mi corazón y recordaré los buenos momentos que vivimos juntas. Su consuegra Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos y nietos y sus respectivas flias., sus hermanos Adriana Jorge y Silvia Calvo, despiden a chula con dolor y acompañan a Judith, Juan Cruz y Larita e invitan al novenario de misas que se celebrará a partir de hoy a las 20 en la Merced.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá y abuela de sus amigos Judith, Juan Cruz y Lara. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá. Alfredo Luis Montero, Yolanda Mansilla, sus hijos Marcelo Ramiro, Maria Florencia y gonzalo, participan su falecimiento y acompañan a Judith y Juan Cruz rogando cristiana resignación.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi vivirá para siempre. Amigos y compañeros del Taller de Pintura, acompañan a su hija Judith en este doloroso momento.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. "

Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Mariana Lascano y flia., acompañan a su hija y flia. en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su amiga Julia Villagrán del grupo buscadores de amigos, acompañan a su hija Judith y demás familiares en tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Diego Nicolas Garcia y flia., participan con profundodolor su fallecimiento y acompañan a su hija Judith en esste dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Adrian Montenegro, Roberto Carrizo y sus hijos Ignacio, Valentin, Josefina y Maria Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Judith. Acompañan en el dolor a sus hijos Judith y Juan. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

El Grupo "Buscadores de Amigos " participan con gran pena el fallecimiento de la amiga integrante del Grupo, y acompañan a su hija Judith y demás fliares. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Kuky Espíndola, Andrea Dursi, Lidia Noriega, Karina Perduca, Monica Sanchez, German Veron, Ivan Alvarado, Alejandro Gomez, Miguel Serrano y Diego Garcia, participan con dolor el fallecimiento de la madre de la querida amiga Judith. ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Andrea Achari y Julio Ferreyra Marcos, Amigos de sus hijos Juan y Judith acompañamos en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Los amigos de su hija Judith y de su yerno Juan Cruz; Federico Pinto, Enrique Agüero, Raul Femayor, Juan Manuel Vega, Mariano Jaime y Ramon Bogado la despiden con inmenso cariño y ruegan para que descanse en paz en los brazos del Señor y la Virgen.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Cecilia Laportilla participa el fallecimiento de la madre de su querida amiga Judith y ruega una oración en su memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus sobrinas Marta Graciela Herrera y María Susana Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Lía. "Que brille para ella la luz que no tiene fin."

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus sobrinos Marta Graciela Herrera y Luis Alberto Salto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus sobrinos nietos Antonio Briz y flia. y Cecilia Briz de Coronel y flia. participan con dolor el fallecimiento de la tía Lía. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Compañeros de su nieto Germán del Sector At. Telefónica: Marcela, Mónica, Fernanda, Claudia, Ana, Santiago, Fernando, Juan, Eduardo, Agustín y Luis participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA DE RAFAEL, LÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Justo Alegre y familia, participan con dolor su fallecimiento, deseandole pronta resignacion a sus familiares y elevamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su hija Marcela Beatriz Soria, su nieto Emiliano Soria y su nieta de corazón Silvia Ruiz participan con profundo dolor y ruegan oraciones por su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Angie y Marianela participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigas Silvia, Marcela, María Isabel y Roberto. Ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Despido con dolor a la querida Sra. Queta y hago llegar a sus hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares, un abrzo fraterno y condolencias por esta pérdida tan dolorosa. Desdes Tucumán. Nelly Goytia.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Jorge López, su esposa Silvia Lencina e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Roberto y Mary. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno''. Acompañan en este momento de dolor a sus hijos. Perica y Chacho.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Matilde Rojas, Luis Amadey y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Silvia Soria y familia. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Los amigos y compañeros de su hija Marisa del Grupo Tejedoras Solidarias, Acompañan a ella y flia. en los momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. ¡Oh Madre de bondad, guárdame, protéjeme, defiéndeme y utilízame como instrumento de tu paz y posesión tuya. Amen! Su hermano Raúl Ibáñez Blanco, sus sobrinos Raúl Ibáñez y Delia Pacheco de Ibañez, Gabriela Ibañez de Arias y Juan Ibañez, Lelia López y Silvio Torrez, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden pronta resignación al Altisimo.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Personal directivo, docentes, no docentes y comunidad educativa del Col. Domingo Faustino Sarmiento, participan el fallecimiento de la madre de Silvia y Marcela Soria. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Su hermana Josefa Ibáñez, sus sobrinos Raúl Ernesto Luna, Marta Alicia Luna, Juan Ignacio Luna y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

"Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ricardo Kunst y Mónica Juárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Roberto. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Oscar Cisneros e hijos Luciano, Jorge, Maria José, e Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Ruiz Paz Sandra, sus hijas Aldana y Agostina acompañan en este momento doloroso a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Carmen Pappalardo, Marta Eugenia Azar y Martha Bolañez de Herrera Arias, participan su falecimiento y acompañan a sus hijas y familias con mucho afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Mony Ruiz y flia., participan condolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtenddrán misericordia ". Nicolas y Chini Habra Fernandez, Lisardo Rodriguez , participan con pesar el fallecimiento de su querida vecina y amiga y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Acompañan a su flia; Ziria Abdala y sus hijos Graciela y Hugo Morletti y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Tus compañeros de trabajo sector de atencion integral ANSES. lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Orlando Avila amigo de su hija Silvia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

Comisión Directiva UPCN Regional Santiago del Estero, acompañan en su dolor a Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Teresita González y Raúl Acosta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Roberto y toda su familia en este momento de gran pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Raul Acosta, Teresita Gonzalez y sus hijos Abel, Lourdes y Agustin, participan su fallecimiento y acompañan a Roberto, Mary, Emanuel, Danielita y Facundo en estos tristes momentos. Ruegan orsaciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. "

Señor ya está ante tí, reccíbela en tu morada Celestial". Toda la comunidad educativa del Colegio Sec, Huaico Hondo, participa y acompañan con profundo dolor en este dificil momento por el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida Profesora Silvia Soria. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|.

"Dale el descanso eterno, que brile para ella la luz que no tiene fin". Prof. Rosa Graciela Velázquez e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Silvia Sori. Ruegan oraciones e su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus amigos de Suncho: Rosy Villarreal, Alejandro Fernandez y su hijo Ivan. Participan con profundo dolor su fallec.y ruegan oración en su memoria.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu morada celestial "Prof. Mariel Juárez y su hija Valentina Angelí, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida compañera Silvia Soria. rogamos oraciones en su memoria.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Federico Daniel Pece Azar y Maróa Silvia Arjona, participan con profundo dolor del fatal fallecimiento de su amigo Eugenio, recordaremos su afable y sincero modo de convivir en su trabajo, familia y con sus amigos. Acompañamos a su esposa Carolina y su pequeño y encantador hijo Salvador, rogando y orando en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (Picky) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Los compañeros de trabajo su hermano Gustavo, del Ministerio de Salud: Rosa Cura, Gloria Coronel, Ana Figuero y Carlos Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Nora Corral, su esposo Gustavo Urquiza, hijos Candela, Emilia y Jordán, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Analía Antón, sus hermanos Pegy y Omar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUJÁN, MERCEDES DEL VALLE (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Madre del corazón, siempre estarás presente en lo que resta de nuestras vidas. Te extrañaremos tía Meca. Sus sobrinos Marta, Cacho y sus hijos Mauro, Flor y Maxi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LUNA, RAFAEL ALBINO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino". Su esposa querida Elena, sus hijos Carmen, Mary, Silvia, Claudia, Cristian y Soledad, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio La Piedad.

LUNA, RAFAEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Ramón Passone y su esposa María Elena Urrere, participan el fallecimiento del padre de la empleada Soledad del Centro de Ojos de Sgo. del Estero, acompañándola en estos dificiles momentos.

LUNA, RAFAEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. María Elena Passone y sus hijas María Emilia y María Agostina lamentan profundamente el fallecimiento del papá de Soledad. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LUNA, RAFAEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Los profesionales y personal del Centro de Ojos de Sgo. del Estero participan el fallecimiento del padre de la empleada Soledad y acompañan a su flia. en estos difíciles momentos y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus hijos Luciano, Juan José, Gabriel, María y Lautaro, su madre Elisa, sus hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su primo hermano Raúl Alderete Palacio participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Ana María Vera de Bianchi y sus hijos Ing. María Daniela Bianchi, Dr. Ignacio Bianchi, Tamara María Bianchi y Lic. María Emilia Bianchi con sus respectivas flias., acompañan con dolor la querida flia., Utrera en su pérdida.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Aldo J. Gómez, Yayá M. de Gómez y familia acompañan a la familia de la recordada Rosita, mujer de grandes valores y cualidades, que hacían de ella una destacada dama de la sociedad santiagueña. Una oración en su memoria.

NIEVA, FLORENCIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su esposa Dalinda González, sus hijos Roque y Dalinda y su hija política Marta, sus nietos Jorge, Damián, Richard, bisnietos, Ángel, Cristóbal, Lourdes y Morena participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Sus primos Adriana Bóboli, su primo político Juan y sus sobrinas Camila y Luján participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Asociación de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Francisco Pece y Nora Beatriz Azar y sus hijos Federico y Maria Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Francisco y Silvia Rodriguez, Gustavo y Claudia Ortiz, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido amigo Ramón Peralta y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Compañeros y amigos de Ferreteria El Mediterráneo: Federico Daniel Pece Azar, Juan Manuel Sánchez, Carlos Antonio Cancinos, Claudia Barina Pianezzola y Juan Sebastian Paz Ortiz, participan con profundo dolor el fallecimiento de "Cuti", hermano de Ramón Peralta y ruegan oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Cronos Galería de Arte & Diseño participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de Fernanda Mulki. Ruega oraciones en su memoria.

PERDUCA, MARÍA ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Ricardo Touriño y familia, lamenta la pérdida de la madre de su amiga, acompaña a Fernanda y demás familiares en tan doloroso momento.

TORRES DE PONCE, NELFA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Sus hijos: Hugo, Omar, Churunga, Loli, Mudo, Julio y Fina, hijos Pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. de Los Flores. C. de duelo: Pje. 446 s/n Bº. Reconquista. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA.O CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.- ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRES DE PONCE, NELFA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. El presidente Interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Asesores Legales y de Presidencia, personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central; participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Emanuel Figueroa y hermana de nuestra compañera Estela Khairallah.

VALENZUELA, ENRIQUE MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Sus hijos Flavia, Ramón y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330 (S.V. Nº2). SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VALENZUELA, ENRIQUE MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. El Presidente Interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan del Fallecimiento del padre de nuestra compañera de trabajo Flavia Valenzuela.

Invitación a Misa

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Hoy hace un año que te fuiste, pero tus consejos de padre y amigo hoy siguen vivos en mi corazón y en mi alma. Quiero decirte gracias por todo lo que me diste y será hasta siempre! Su cuñado en el afecto, Walter Ledesma. Invita a la misa en la iglesia ortodoxa San Jorge a las 20 hs. Ruega oraciones en su memoria.

JEREZ, JOSÉ ARCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Padre, hoy me cuesta creer que ya no estás conmigo, hoy ya no tengo esa piedra firme donde me paraba seguro, pero sé que tu legado de vida queda en mí. Agradezco el padre que tuve, por tus ejemplos, por la sabiduría de tus palabras y por estar en los momentos justos de la vida. Gracias por permitirme de alguna manera estar contigo en estos últimos años. ¡Gracias padre! Sos ídolo... ¡Negro querido!". Su hijo Osvaldo, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Su esposo Horacio Olivera, sus hijos Liliana, Hernán y su nieta Milagros, su hermana Delia Melin, su hermano político Beto y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse dos años y seis meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Aún más de tu partida, mi corazón no tiene consuelo, aún no puedo aceptar que el destino te arrebatase de nuestro lado tan trágicamente. Gracias por haber estado siempre en todo momento. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos. Su hermana Blanca, tu cuñado Luis Cejas y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque. Con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

ISORNI, ESTEBAN FEDERICO (Fico) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/13|. A cinco años de tu partida, estás siempre en nuestros corazones. Descansa en paz. Tu compañera Ana, tu hija Carolina, nietos Matías y Santiago Isorni.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERRARI, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Te despiden con profundo pesar. Su esposa Juana, sus hijos Lilian y Nicolas y tus nietos Benicio, Gael e Imanol, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Misericordia.

FERRARI, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Amado Jose, ya duermes en una estrella. Te amamos. Su hermana Rubia, su cuñado Tito y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Misericordia.

FERRARI, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Hermano mío, te fuiste dejándome una herida profunda en mi alma. pero no existen las despedidas entre nosotros. Alli donde estés te llevaré en mi corazon. Que nuestra Sra. del Valle te cobije en sus amorosos brazos. Su hermana Evita.

FERRARI, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Hermano te fuiste dejando un gran vacio en mi corazon y en toda nuestra familia. Su hermana Chicha, su sobrina Karina y sus hijos Maximo, Octavio e Isabella, ruegan oraciones en su memoria.

FERRARI, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Nuestros corazones estan tristes y afligidos por tu partida pero tambien de bellos recuerdos tuyos. Gracias por el cariño y amor que siempre nos distes. Su hermana Evita y sus sobrinos Luis, Sabrina y Yesica, su cuñado Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Daniel Mussi y flia. y Autolisto Automotores, despiden con dolor a su amigo ''Don Boni'' y abranzan a su familia en este triste momento. Rogando oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Don Boni": Recordaremos siempre su actitud, serena ante la vida...'' Carlota Ramirez y flia. acompañan a su hermana Ana María, su cuñado Beto M., a Pitu, a sus Amigos Ana María y Kiki Medina en estos momentos de dolor. Rogando fortaleza para toda su familia.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Tio Boni: Me dejas sin mecánico para arreglar mi auto, tio Boni serás recordado siempre por toda mi familia y que sus hijos Dios les otorgue pronta resignacion. Fidel Alberto Vazquez y familia.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus sobrinos Yoli, Ramón y Olga Medina y sus flias, participan con dolor fallecimiento querido y admirado tío Negro. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Agustin Enrique (Colorado) Alzugaray y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mario A. Sily participa con tristeza y pesar su fallecimiento y acompaña con el afecto de siempre a su hijo Beto y nieto Fernando en irreparable pérdida. Don Bonifacio, que descanse en paz.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Compañeras del Taller de Pintura de su hija Ana María, lamentan con profundo pesar su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, BONIFACIO PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Nelly Zanoni de Volpatti, su hijo Raúl Volpatti, María Teresa Zanoni de Giannoni e hijos acompañan a Pitusa y familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Señor Ricardo Mattar y Olga Serrano acompañan con profundo dolor a la Flia Viotti y a Mario Viotti por la pérdida irreparable de su mamá.

MONTES DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Sra. Ana María Medina y Flia., acompañan con profundo dolor a la Flia Viotti y Mario Viotti por la pérdida irreparable de su mamá.

MONTES DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. La Empresa Norte Beneficios, acompañan con profundo dolor a la Flia Viotti y a Mario Viotti por la pérdida irreparable de su mamá.

MONTES DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Eduardo Mattar, Javier Mattar y Flia acompañan con prufundo dolor a Mario Viotti y Flia, por la pérdida irreparable de su mamá.

MONTES DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Compañeros de Cochería Norte, acompañan con profundo dolor al Sr. Mario Viotti y a toda su Flia, por la Perdida irreparable de su mamá y elevan una oración en su memoria.

MONTES DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su Compañero y Amigo Eduardo Corvalan, sus Esposa Rosi, sus hijos Pablo, Mariana, Martin y Matias acomapañan con profundo dolor a su hijo Mario Viotti.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Atribulados por un dolor que no es posible expresar con simples palabras, despedimos a nuestra querida Juanita con un hasta siempre. Su amiga de toda la vida, en las buenas y en las malas. Alicia Ida Fernández, sus hijos Rossana, Silvana, Fredy y Juan José Polido y sus respectivas familias. Se ruegan oraciones por su descanso y por la resignación de su familia.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Mariela Zambón y Alfredo Cuki y sus hijos Tatiana, Evangelina y Franco acompañan a la familia en tan doloroso momento y en especial a su querida amiga Salma.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nela y Jorge junto a sus respectivas flias, lamentan con profundo dolor tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Ana María Ábalos y Anita Azar Ábalos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus familiares.Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos Viviana y José acompañan con dolor.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus familiares Migui Sarquiz su esposa Cristina y sus hijos. Ruegan oración en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

SOSA, RAMÓN REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. ''Quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte...''. Su esposa Matilde Suvire invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SOSA, RAMÓN REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternida...'' Su hijo Jorge Sosa, su hija política María Suveze y su sobrina Ana Belén Santelli, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

YOUDE, ORLANDO ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 24/6/16|. Hace dos años de ese difícil momento en el que nos tocó separarnos físicamente, te extrañamos y nos queda el consuelo de que estás junto a Dios nuestro Señor, sé que nunca dejas de protegernos y guiar nuestros paso. "Descansa en paz, amado padre". Tu esposa Carmen, tus hijos Noelia, Roberto y familia invitan a la mis que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Cristo Rey, La Banda. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AVENDAÑO, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/189|. Su esposa Cornelia Villalba, sus hijos Raúl, Vicente, Chito, Hugo y Graciela, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Lilo Viejo. Dpto. Moreno. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Su prima hermana María Rosa Guzmán Machado, su primo político Luis Antonio Carletti, sus sobrinos Lili, Claudia y Luis, su sobrinos políticos Alejandra, sus sobrinos nietos Octavio Ledesma Carletti, Francisca y Rocio Carletti participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Jugadores, amigos y compañeros de su hijo Cristian del club de veteranos "Los Tigres" participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El íntimo amigo de su hijo Cristian, Eduardo Prados y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Lucio Ricardo Suárez, su esposa Toy y su hijo Maximiliano, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El intendente Ariel Luis Matarazzo, y empleados municipales de Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del secretario de Acción Social Cristian Díaz y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Juan Tevés, su esposa Lilian Quiroga e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Milena Matarazzo, su esposo Martin Pontoni e hijo, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eteno en la Gloria del Señor.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Marcos Acuña, su esposa Mirta y sus hijos Amalia, Marcos y Cesar participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor y la resignación.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los amigos de su hijo Cristian, Irma Bravo, Osvaldo Trógolo y Hugo Carabajal participa su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. El amigo de toda la vida de su hijo Cristian, Ramón Jesus Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Los amigos de la familia German Fernández, su esposa Mariza y sus hijos: Sabrina, Fabián e Irina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Sus vecinos y amigos José Ricardo Zambade y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

HERRERA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la Escuela Nº 59 Remigio Carol de la ciudad de Beltrán, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y maestro de esta institucion. Elevamos oraciones en su memoria.

VERGARA, MARÍA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Aldo J. Gómez, Yayá M. de Gómez y familia recuerdan a María Herminia y acompañan a su hija en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

ZURITA DE NOVOA, IRMA GUMERZINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. La Promoción 1968 de la Esc. Normal, participa su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo político Oscar Ernesto Suarez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.