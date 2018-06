Cinco candidatos del oficialismo y la oposición pretenden llegar a la intendencia de Quimilí

24/06/2018 -

OMAR FANTONI, FRENTE CÍVICO

“Mejorar los servicios y fortalecer el trabajo social por los que más necesitan”





QUIMILÍ, Moreno (C). “He lanzado mi candidatura con la esperanza de que la gente nos dé la oportunidad de gobernar por otros cuatro años”, resaltó el actual intendente de la ciudad de Quimilí, Omar Fantoni, quien busca la reelección al cargo para seguir gobernando la ciudad capital del departamento Moreno, si así lo ratifica el voto popular el próximo 12 de agosto. Dijo que, entre sus objetivos centrales, apostará en “encarar todos los proyectos que quedaron inconclusos y que en los próximos cuatro años podríamos realizarlos”. En este plano, consideró de vital relevancia “trabajar en las áreas de cultura y deporte, como una manera de darle alternativas a nuestros jóvenes, para que puedan capacitarse en distintos oficios y tener una salida laboral”, detalló el candidato. Dijo que en el lanzamiento de su candidatura se encuentra ya “trabajando en cada uno de los barrios, con los dirigentes y escuchando por supuesto cada una de las inquietudes de los vecinos”. “Yo soy un convencido de que hay muchas cosas que se pueden hacer, con el aporte de las instituciones privadas, pero siempre tiene que estar la actividad privada para que la gestión tenga éxito”, señaló. Entre otras propuestas como acción de gobierno a encarar, dijo que “fortalecerá el trabajo social, con el cuidado de nuestros niños, a través del programa de protección de la niñez, para que reciban la mejor atención escolar y de salud, y puedan desarrollar todo su potencial”, recalcó. También, abogó por “mejorar todos los servicios que brinda la comuna. Nos han visto trabajar y he estado siempre atendiendo inquietudes. Creo que la gente quiere un intendente que se ocupe de los temas generales de la ciudad y estaré a la altura”, concluyó.

RENÉ MUSTAFÁ, PJ

Garantizar el empleo genuino y asistir a las instituciones de la ciudad





QUIMILÍ, Moreno (C).El médico René Mustafá, dos veces intendente de Quimilí, será candidato a intendente por el Frente Popular Peronismo Unido. Cuenta con el respaldo del Partido Justicialista, cuyo presidente José Emilio Neder participó de la proclamación de su candidatura. “Lo primero que vamos a encarar es solucionar el estado de abandono de las calles y veredas en los barrios de nuestra ciudad, así como también la total falta de iluminación en la mayoría de los barrios”, propuso en cuanto a obras de pavimento a encararse en distintos lugares de la ciudad. “Vamos a llevar adelante una tarea de ordenamiento del tránsito y de la seguridad vial para cumplir con el compromiso de accidentes viales cero”, sostuvo el candidato. También, dijo que su compromiso es “dar asistencia a todas las instituciones, poner énfasis para trabajar con las instituciones provinciales en la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, reglamentación transparente de la organización y recaudación de los corsos municipales”, indicó, al sostener la importante de una gestión con transparencia. Dijo que en el caso de llegar a la intendencia, “se pondrán en marcha las olimpíadas anuales interbarriales de nuestra ciudad, así también la Universidad Nacional en Quimilí y la puesta en marcha de las cooperativas de servicio barriales de la ciudad”. Entre otros temas, Mustafá planteó que brindará apoyo “a todos los jóvenes del medio a través de la Caja Social, así como también a los emprendimientos productivos familiares y fomentar el cooperativismo, para crear puestos genuinos de trabajo y en forma permanente”.

CLAUDIA JUÁREZ FANTONI, Cambiemos

“Éste es el momento para presentarle a Quimilí una posibilidad de cambio”





QUIMILÍ, Moreno (C). Claudia Juárez Fantoni de Gallardo, es la apuesta de Cambiemos para tratar de ganar la comuna de Quimilí, teniendo como antecedente la buena campaña realizada el año pasado donde la fuerza sacó un 23%. La actual diputada provincial, que ingresó en la política partidaria en 2015, sostuvo: “Creo que éste es el momento para presentarle a Quimilí una posibilidad de cambio, que definitivamente nos merecemos”. La legisladora toma como termómetro político, el buen recibimiento que tiene de los vecinos durante los timbreos de Cambiemos. “Cuando pasamos a preguntarles nos piden que volvamos, esto es gratificante porque la gente siente que uno siempre está. Además, los vecinos saben que somos una opción”. Con relación a la plataforma, señaló: “Uno de los puntos básicos es resolver y atacar de frente el consumo de drogas en los menores; es una de las conclusiones que sacamos luego de los timbreos, es el punto común en el que la gente hace hincapié. El consumo hace que se produzcan hechos de violencia. Para eso, vamos a trabajar con un equipo técnico que maneje ese tipo de temáticas”. “También pensamos darle un ordenamiento a Quimilí, comenzando por código de urbanización, que traerá aparejado soluciones a los problemas cotidiano”, indicó. Señaló que llevará el servicio de agua potable a nuevos sectores de la ciudad, como también la recolección de residuos domiciliarios”. Además, dijo que se transparentará la información de la gestión de la intendencia, para que la gente sepa en qué se gasta y que uso se da al presupuesto. “También queremos mejorar y dar una solución al funcionamiento del matadero municipal”, amplió.





WALTER LEDESMA, Fte. Renovador Democrático

Instalar una universidad,respaldar a emprendedoresy crear un plan habitacional

QUIMILÍ, Moreno (C). El Frente Renovador Democrático propone al concejal quimilense Walter Ledesma, como candidato a intendente de su ciudad. “Quiero hacer de Quimilí una ciudad mejor a pesar de que estamos atravesando un momento de inestabilidad económica a nivel nacional que repercute también en nuestra ciudad”, resaltó el dirigente. Dijo que dentro del Concejo Deliberante de Quimilí gestionó “muchos proyectos que salieron de los mismos barrios y esa misma gente me ha motivado a participar en estas elecciones”, señaló. “En el área de educación tenemos pensado un fuerte trabajo con los jóvenes, con escuelas de capacitación técnica de artes y oficios, que les permita la inserción laboral. Crear un sistema de becas para premiar a jóvenes que deseen continuar estudiando”, detalló. También abogó por “ayudar a sectores del emprendimiento y a muchas familias que viven de la producción, fomentar la creación de huertas, desarrollo de clubes barriales”, entre otros temas. “Hay personas muy jóvenes que formaron una familia y no tienen una casa”, dijo en lo que implicará desarrollar “un plan habitacional y concreción de más viviendas sociales, como lo está haciendo ya el Gobierno de la provincia”, destacó. Ledesma dijo que es su intención también “instalar una universidad privada en Quimilí, la cual podría tener un gran impacto en la región, permitiendo que jóvenes de otras localidades se beneficien”.

IVÁN CAMAÑO, Partido FE

Mejora de los servicios municipales, desarrollo urbanístico y educación

QUIMILÍ, Moreno (C).El reconocido cantante quimilense Iván Camaño será otras de las novedades electorales por el Partido Fe para el próximo 12 de agosto. “Lo que quiero decirle a la gente es que no hay ninguna promesa, sino que entre todos buscaremos pensar para diseñar una ciudad mejor”, relató el candidato. Entre sus distintas propuestas, planteó que uno de los ejes centrales será el de lograr el desarrollo urbanístico para Quimilí, con casas autosustentables, asfalto y regularización habitacional. Planteó la firma de un memorando de entendimiento para lograr la exportación de los productos de la ciudad. En el plano educativo, su plataforma política propone un proyecto institucional universitario, para la enseñanza de carreras en el área de Humanidades, Veterinaria, Medicina, Agronomía, Farmacología y la Universidad de las Artes. A su vez, rescató la importancia de “la apertura de comisiones barriales, el polideportivo de Quimilí, una escuela municipal y una policía municipal, la implementación de fábricas de reciclado y un sindicato del plástico, a cargo de Juan Murúa”, indicó. Propuso, también, la apertura de un estudio jurídico para consultas y asesoramiento a las personas de la ciudad, derecho y obligaciones del ciudadano, huertas comunitarias, unidades de transportes municipales, escolares, urbanos internos y servicios especiales de Quimilí a Santiago Capital y viceversa