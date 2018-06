Fotos Llapur: “El crecimiento de la radio fue meteórico”

Rogelio Llapur, director de Radio Panorama, expresó su alegría por el importante premio que recibió la emisora de Aptra, como la Radio de mayor cobertura y audiencia de la provincia". "Es una satisfacción muy grande, una alegría inmensa. Como lo dije cuando recibí el premio, tenía la misma alegría que allá cuando hace 20 años el Dr. Nestor Ick y el Lic. Gustavo Ick, me ofrecían ponerme a la cabeza de este proyecto. La verdad nunca imaginábamos que el crecimiento de la radio iba a ser meteórico", confesó Llapur. "Arrancamos siendo siete personas, entre locutores, técnicos y operadores. Hoy somos casi 50. Y ese crecimiento del personal también se ha visto reflejado en toda la audiencia, y hoy saber que somos la radio líder en la provincia, nos hace sentir muy bien y que nuestro trabajo ha rendido sus frutos, trabajo que no solo es de los directivos, sino de cada uno de los hombres y mujeres que hacen micrófonos, cada uno de los operadores, cada uno de los técnicos", rescató el director de la emisora radial. "O sea los que durante 24 horas hacen una programación en vivo con mucha calidad, con mucho talento, con mucho profesionalismo. Porque se puede tener la mejor tecnología, pero si no hay contenido que a la gente le guste, la gente no te acepta. En este caso hay una combinación de ambas cosas por eso el premio que recibe Radio Panorama", completó. Por su parte, el productor general de la radio, Roberto Ayala, agradeció a Aptra por la estatuilla y recalcó: "Es nuestra sexta estatuilla como grupo de medios. La verdad, qué lindo que se siente, es una caricia", graficó mientras tenía el galardón en sus manos. Compartió el premio con todos los compañeros "con quienes durante todo el día hacemos y entregamos lo mejor, para ellos también va este premio. Trabajamos para que la Radio penetre en toda la provincia y que también llegue a otras provincias", añadió.