Amadeo criticó la falta de propuestas de la CGT y avaló el acuerdo con el FMI

24/06/2018 -

El diputado nacional Eduardo Amadeo (PRO-Buenos Aires) criticó la convocatoria de la CGT a un paro general para mañana ya que desde la central obrera "no hacen ninguna propuesta" más allá de la consigna "No al Fondo Monetario", y subrayó que si el Gobierno no hubiera pedido auxilio financiero a ese organismo internacional de crédito "el dólar hoy valdría 60 pesos".

"Valientemente, el presidente Macri fue al Fondo Monetario para conseguir el dinero. En este marco, lo único que hemos oído son eslóganes, como ‘No al Fondo Monetario’. No hacen ninguna propuesta, lo único es el no al FMI", dijo Amadeo.

El legislador del PRO advirtió que "si no hubiéramos ido al Fondo Monetario, hoy el dólar valdría 60 pesos y la pobreza hubiera explotado como en el fin del gobierno de (Raúl) Alfonsín y de (Fernando) de la Rúa". Sobre el paro de la CGT, Amadeo dijo: "Respetamos el derecho de huelga, pero creemos que es obligación de quienes piden el paro proponer soluciones".