José López fue proclamado candidato a intendente de PAR

24/06/2018

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Ante un marco importante de militantes, dirigentes, seguidores y vecinos, el Dr. José López, fue proclamado candidato a intendente por el partido Principio de Acción Republicana (PAR) dentro de la estructura del Frente Cívico por Santiago, para las elecciones del 12 de agosto. López fue presentado ante el público que colmó el club San Martín por el presidente del PAR en la provincia, Roberto Gabriel Llanos.

López, muy emocionado, expresó: "Muchas gracias al presidente del espacio político que me permite salir como candidato a intendente, a los amigos, a los funcionarios del Gobierno provincial que llegaron a brindarme su apoyo como al equipo que me acompaña y a todos ustedes que llegaron y que me dan las fuerzas para trabajar en cada lugar de mi ciudad para llegar a la intendencia". Más adelante dijo: "Hoy iniciamos, y no tengo dudas, el camino hacia la victoria del 12 de agosto. Así como yo confío en ustedes, estoy convencido de que me van a acompañar para que podamos ser gobierno y trabajar por el crecimiento que viene desarrollando en la ciudad el gobernador Gerardo Zamora".