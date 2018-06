Jornada de cierre para el rally raid

Fotos EXPONENTE. El piloto santiagueño Orlando Garay López sufrió un desperfecto en la prueba que finalizará hoy.

24/06/2018 -

Con gran éxito arrancó ayer la primera fase competitiva de la tercera fecha del Argentino de Navegación que visita Santiago, en donde los pilotos mostraron su calidad conductiva por la durísima geografía local, y la cual ya tiene a sus pilotos líderes en las diferentes categorías y vehículos.

Marcos Martínez manda en motos con una KTM en M1; en cuatriciclos en Q1 el líder es Nicolás Cavigliaso con (Yamaha Raptor), y en autos y camionetas en T1 manda Martín Maine/Caro Carcason (Amarok V6 4x4).

Hoy se correrá el tramo final para completar los 300 kilometros en la zona oeste desde las 9 en Remes/Ruta Nº 65, Guampacha, Maquijata y San Benito.

En la categoría motos M1: 1) Marcos Martínez (KTM); 2) Santiago Michelou (Yamaha 450). En M2: 1) Pablo Martorell (Yamaha); 2) Juan Pereira, (KTM; 350).

En cuatriciclos, en Q1: 1) Nicolás Cavigliaso (Yamaha Raptor); 2) Nicolás Lavorgna (Yamaha Raptor).

En Q2: 1) Marcos López (Can Am 800); 2) Marcelo Ponce (Can Am 800).

En Q3: 1) Ian Aburgeily (Yamaha Raptor); 2) Mauricio Gili (Yamaha Raptor). En vehículos (autos y camionetas). En categoría T1: Martín Maine/Caro Carcason (Amarok V6 4x4); 2) Martín Conrado/Dante Pelayo (Mercedes V6 4x4).

En T2: 1) Rodolfo Bollero/Nicolás Bollero (Toyota SW4); 2) Francisco Blanco/Nicolás Blanco (Toyota Hilux). En T3: 1) Santiago Pauls/Fernando Martínez (Polaris 1000); 2) Franciso Castro/Fabricio Legnini (Polaris 1000); l