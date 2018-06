Paul McCartney repasó su historia subido a un automóvil, cantando y paseando por Liverpool

24/06/2018 -

De una estrella como Sir Paul McCartney se pueden esperar excentricidades, pero también el "sí" a la más sencilla invitación. Eso se desprende de las imágenes y videos que recorren el mundo y que lo muestran al ex Beatle subido al auto que conduce el presentador estaounidense James Corden, al que se suben famosos para cantar con él.

A los 76 años el ex Beatle aceptó transformarse en pasajero para formar parte del segmento "The Carpool Karaoke", que pertenece al programa "The late late show with James Corden", y de esa manera hacer un repaso de toda su historia musical.

Claro que ese repaso fue muy original. Con el humor que lo caracteriza, Corden le pidió permiso a McCartney para poner música. Así, con "Drive My Car" de fondo, ambos se pasearon por Liverpool cantando y recorriendo los lugares que podrían ser considerados emblemáticos dentro de la historia de la banda que conmovió al mundo entero.

Una barbería, una tienda de flores y hasta la casa donde vivió el bajista en su adolescencia, en la cual compuso "She Loves You", fueron algunas de las emotivas paradas obligadas, que despertaron historias y emociones en McCartney.

La "gira mágica y misteriosa, que para la televisión duró 23 minutos, finalizó en el pub Philarmonic donde el ex Beatle sorprendió al público ocasional con un improvisado recital donde "A Hard Day’s Night", "Obladi, Oblada" y "Hey Jude" emocionaron a todos. Al auto de James Corden ya se habían subido Britney Spears, Christina Aguilera, One Direction, Madonna, entre otros. Pero nadie tan vibrante como Paul McCartney.