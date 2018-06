Carlos Vives se dio el gusto de trabajar con Soledad Pastorutti

24/06/2018 -

Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Carlos Vives es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano. Su legado musical trascendió más de dos décadas, ganó 2 Grammys anglo y 11 premios Grammy Latinos.

En febrero, Vives ofreció un cálido show, cargado de emociones, con la compañía de Soledad Pastorutti, en el Auditorio de la Usina del Arte durante la primera Sesión Acústica de los Grammy Latinos que se realizó en Buenos Aires, organizada por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

¿Cómo se dio lo de la Sole? ¿Estás tratando de demoler la muralla de Arequito para trabajar en ese disco?

Yo cuando vine la primera vez a Buenos Aires no sé si lo soñé o siempre creí que me encontré con Sole y ella me decía que había algo en lo que había hecho con la música nuestra local que ella sentía que podía hacer con su música. Eso se me quedó siempre grabado y cuando llegamos a Miami en aquellas épocas, que llegábamos todos a trabajar al estudio de Emilio Estefan, que llegó el proyecto de Sole y yo decía ‘quiero trabajar ahí’. Ahora formo parte del equipo de Sole, estoy trabajando para Sole, así que estoy muy feliz. Estamos haciendo canciones, quiero estar en la producción y me fascina porque me parece que es maravillosa. Siempre quise formar parte de esa familia de ella musicalmente y ahí estamos.

¿Cómo se siente llegar a ese público más joven que escucha lo urbano o el rock y meterle el vallenato?

Yo creo que eso está en uno, ¿sabes? Al final uno va a ser niño o joven siempre porque eso está en uno, y uno no puede ser necio de negar eso y sentirse muy adulto. Creo que yo tengo esa relación con ellos y uno lo expresa en lo que hace, yo lo expreso en lo que hago. Lo nuestro siempre se siente joven porque creo que es su naturaleza y no excluimos a los pelados, como decimos nosotros.

Durante su visita en febrero, el colombiano, con un estilo muy cálido, había arrancado contando la historia de la música folclórica de su país, su decisión de fusionarla con el pop, el rock y el reggae y la influencia de la música argentina en su vida y en su país.

También evocó los años 80 en Bogotá cuando descubrió a las bandas argentinas en una feria donde compró los primeros casettes de Sui Generis y Serú Giran, haciendo entonces referencia a la "enormidad de artista que es Charly García".

En Pleno Mundial, Vives visitó la Argentina y recordó que brindará un show el 4 de noviembre, al aire libre, en el Hipódromo de Palermo; y que Palito fue parte de su infancia, al hablar sobre las influencias musicales que llegaron a su país natal.

"Sonaba Palito mucho, mucho y llegaban las películas. También Leo Dan y Leonardo Favio. Leonardo especialmente. Leo también, en una película me acuerdo haber ido al Teatro Santa Marta, ‘La Colimba no es la Guerra’ creo que se llamaba", dijo.