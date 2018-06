Morena Rial aseguró que vive gracias a Luis Ventura

24/06/2018 -

A raíz de la mediática pelea con su padre Jorge Rial, Morena está en el foco de la prensa. Durante su última aparición, en el programa radial de Catalina Dlugi sentenció. "Estoy sola, no tengo ni madre ni padre". Además, admitió que "por un bozal legal" ya no puede nombrar a su famoso padre, sobre quien se refiere con la siglas JR, y con quien está en juicio.

También habló de la soledad. "Tengo personas cercanas, pero estoy sola en la vida. Luis Ventura es mi tío. Es el que me da trabajo y un sueldo mínimo por mes porque no tengo trabajo ya que me cerraron todas las puertas. Toqué fondo, pero estoy saliendo. Siempre conté con él, hasta en las fechas importantes", señaló Morena en la entrevista radial, la misma en la que dijo: "Con mi hermana (Rocío) no tengo comunicación, de hecho, no la considero mi hermana. Quiero que mi padre me deje ser feliz. A Silvia no la considero mi mamá".

Al preguntarle por su relación con Mariana Antoniale, una de las exparejas de Jorge Rial, a quien Morena llamó "mamá", contó que hablan continuamente.

"De chica tuve todo, pero nunca tuve amor. Eso es lo que me falta. Por eso tomo afecto rápido con la gente", reflexionó.