¿Quién será el mejor pastelero?

24/06/2018 -

Para consagrarse como el mejor pastelero amateur de la Argentina, Gastón Salas y Hernán Lambertucci tienen que superar la última prueba: Torta ¿Quién soy?, cuya receta es libre, pero que los obligará a elaborar un postre que los represente. Como siempre, el jurado integrado por Christopher Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar elegirá al vencedor.

Gastón y Hernán son los dos jóvenes pasteleros amateurs que lograron mantenerse en carrera en el reality "Bake off Argentina", que esta noche llegará a su fin, y que se verá a través de la pantalla de Canal 7, a partir de las 23.30.

"Ambos: Gastón con su diseño, y Hernán con esta innovación de los sabores y los gustos, los dos supieron cómo marcar algo en la competencia. Creo que siempre lograron sobresalir del resto. Hubo un montón de pasteleros que fueron espectaculares, pero creo que ellos con su toque personal lograron cautivar al jurado", dijo sobre los contrincantes que tendrá esta gran final del reality culinario de Telefé, su conductora, Paula Chaves.

Y así como lo definió la modelo, cada uno arribó a esta instancia con un estilo muy particular: Hernán es exigente y eufórico; y Gastón es apasionado y simpático.

Quién es quien

Gastón Salas es el participante más joven del programa. Con 19 años, su vida entera es la pastelería. A pesar de su edad, antes que ir a bailar con sus amigos prefiere quedarse en casa estudiando cómo innovar en sus recetas. Su amor por la cocina comenzó a los cinco años de edad, y mucho lo aprendió de la mano de sus abuelas. Desde el inicio de la competencia, se destacó por su creatividad y valentía para probar cosas nuevas.

"Empecé a los 5 años. Primero comencé con la comida salada, pero después me fui a lo dulce. No sabía lo que hacía, pero me cuentan que sacaba las ollas y con los repasadores hacía como que cubría las tortas", contó a Clarín, Gastón, quien es oriundo de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Hernánn Lambertucci, con 38 años, tiene tanta pasión por la pastelería como por mantener su estado físico impecable, por lo que dedica mucho tiempo al ejercicio. Licenciado en administración, se sumergió en la pastelería gracias a su madre, quien lo incentivó desde su infancia. Es perfeccionista y minucioso.

"Ayudaba a mi mamá a cocinar. Los primeros recuerdos que tengo son de mi abuelo preparándome pochoclo caramelizado. Me enseñó cómo hacerlo y cuando cumplí 8, yo mismo lo preparé para todos los amigos que vinieron a mi cumpleaños", recordó Hernán al diario argentino.

La experiencia en televisión ha sido un sueño cumplido para este par de pasteleros, y también para la conductora del reality, Paula Chaves, quien confesó que "le pasó todo muy rápido, pero está muy feliz".

"Me encanta, tenía muchas ganas de hacer un programa así", dijo sobre "Bake off Argentina...". Y agregó: "Si bien soy la conductora del programa, siento que los protagonistas son ellos (los pasteleros participantes) y está bueno dejarles todo servido para que se luzcan. En Bake Off el alma son los pasteleros amateurs que buscan consagrarse como los mejores".