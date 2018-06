Once pruebas serán el desafío en el circo hípico

Fotos EXPECTATIVA Se espera una masiva asistencia al hipódromo, ya que habrá una entrada general accesible.

24/06/2018 -

La comisión de carrera del hipódromo 27 de Abril pondrá en marcha hoy a las 11 la octava reunión de la presente temporada en las arenas del avenida Costanera, en donde habrá un festival más que interesante con once pruebas, entre las que se destaca el premio especial Día de la Bandera que se correrá en séptimo turno. Este es el programa.

Primera, premio Éxodo Jujeño sobre 500 metros: Art. Marcelino, Juss Star, Joaquín King, El Porteño, Hot Kiss, Mi Violin, Ke Koketo, American Sale.

Segunda (Posta de Yatasto, 400 metros); Sunsetbulevard, Rocah Piece, Telemanuacio, Butteler Casla, Bursin. Tercera (Hipódromo 27 de Abril, 450): Emotion Seattle, Tanquilino Hue, Like The Wind, La Pen, aristocrático Dan, Descontrol.

Cuarta (Patricios Santiagueños, 1100): Only You, Forli Brain, Authentic Lady, Fire in You, Recit Fay, Kinetic, Force, Beso Otoñal, Mokaccino.

Quinta (Battala de Suipache, 1100): Vil Demonio, Rigoleto, Damasko, Cruceiro Do Sul, Point De Vue, Bol Surge. Sexta (Clásico 43ª Aniversario H. 27 de Abril, 1300): Stormy Best, Candy Gus, Dandu Man, Gringo Cap, Flower Tag, Gracias Pelle, Fragante, Mic Birthday, Optimate, Seductor Mio. Séptima (Día de La Bandera, 400): Clamaro Querido, Tio Guili, Expreso del Sur. ctava (Especial Ejército del Norte, 370): Camisimo, Laike, Octavianus. Novena (Mano a mano Ejército de Norte, 330): Soy Grillo, Mamonero. Décima (Clásico General Manuel Belgrano, 320): Mustafá, Retito, Santa Mia, Alma de Titán. Undécima (Barrancas del Panraná, 330): La Bien Dulce, Z Talisman, Aquí Estoy, Ambar Pap, Any News.