Maradona exigió que se respete la camiseta

Fotos ESTALLÓ. El "Diez", muy caliente tras la humillante caída ante Croacia.

24/06/2018 -

Diego Maradona es palabra autorizada a la hora de hablar sobre la selección. Quizás pueda generarse el debate sobre si Messi es mejor o no futbolista que el Diego, pero si hay algo que está fuera de discusión es que Maradona defendió como nadie los colores albicelestes. Por eso es entendible su bronca tras la goleada sufrida ante Croacia. "Estoy con una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande porque, uno que vistió esa camiseta, no puede ver que sea vapuleada por Croacia. Que no es Alemania, Brasil o España", disparó. Diego pidió que se defienda a la Selección con en antes. "Me jugué la vida cada vez que me dieron la camiseta argentina. Como lo hizo el Cholo Simeone, como Redondo, Ruggeri, el Vasco Olarticoechea, Caniggia, o como Fillol, Luque o Gallego. Dejá la Play un poquito y agarrá un Gráfico viejo", le pidió a los jugadores actuales.





"Hay que respetar lo que yo corrí, los goles que hice contra Bélgica e Inglaterra. Yo le daba por la cintura a los defensores rivales, que eran altos, y me la jugué igual porque mi vieja y Argentina me estaban mirando. Quisiera una charla con todos los jugadores para saber el grado de asimilación de lo que es vestir la camiseta nacional que tienen", concluyó.