Mujer con síndrome de Down confirmó que la violó su cuñado remisero

Fotos CARGOS. Norma Matach prepara ya el pedido de prisión preventiva.

24/06/2018 -

Una joven mujer con Síndrome de Down fue entrevistada en Cámara Gesell, ocasión en que habría revelado que fue abusada sexualmente por el cuñado (remisero) y forzada luego a ducharse para eliminar fluidos que podrían haberlo delatado.

Así se desprende de un procedimiento efectuado en los Tribunales de Capital, con presencia de la fiscal Norma Matach, el abogado defensor, Horacio Pato, psicólogos y otros funcionarios.

"Él me besó en la boca; me buscaba en la cocina, el patio y la pieza; esa noche llegó a mi pieza. Me hizo cosas. Después, me mandó para el baño porque mi mami iba a retarme", habría ahondado la víctima.

Tiene 32 años, pero una madurez de una niña de 10, según contaron las fuentes del caso.

Su historia salió a la luz el 29 de mayo pasado. Hasta entonces, su hermana mantenía un noviazgo con el remisero y de a poco se asomaba una posible e insinuada convivencia. El día del hecho, por la mañana, la familia habría participado de una fiesta religiosa. Como llegó la noche, la novia invitó al joven a quedarse a dormir.

El incidente

De madrugada, la jovencita se despertó y encontró a su hermana en la ducha y a su novio balbuceando terribles palabras. "Tienes que ayudarme, o voy a matarme", le habría indicado sin que ella advirtiera a qué se refería.

Enseguida todos descubrieron que la víctima había sido violada por el cuñado.

Una "niña"

Ahora, y aún con un lenguaje muy infantil, la víctima acaba de aportarle pruebas decisivas a la Fiscalía, que se encamina a solicitar la prisión preventiva del remisero.

El requerimiento sería formulado esta semana en audiencia. A la misma asistirían los funcionarios y el propio remisero, deslizaron los funcionarios juidiciales.

Matach tiene ya recursos para pedir la medida.

Enfrente, nadie descarta que Horacio Pato formule oposición. Sea cual fuese la "suerte" en el recinto, el letrado acudiría a la Cámara de Apelaciones.