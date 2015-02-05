CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Junio de 2018
Por El Liberal
25/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
10.45 MUNDIAL RUSIA 2018
13.00 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.45 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ON-LINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
10.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TICKET AL SHOW
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. SARMIENTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE. BROWN
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA – FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 RÍNDETE DOROTHY
07.46 NICO, EL UNICORNIO
09.35 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
09.57 HERENCIA DE FAMILIA
12.01 JUNTOS... PERO NO TANTO
13.48 ¿SOLO AMIGOS?
15.36 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
17.59 LA TEMPORADA DEL HURACÁN
19.55 TODO ESTÁ PERDIDO
22.00 PRIMICIA MORTAL
TCM
06.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.46 LA NIÑERA
08.11 LA NIÑERA
08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.16 LA NIÑERA
10.41 LA NIÑERA
11.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
13.06 ESCAPE A LA VICTORIA
15.16 SUPERMAN 2. DONNER CUT
17.36 LOS CAZAFANTASMAS II
19.33 GODZILLA
22.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA
TNT
06.43 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
08.37 MAL EJEMPLO
10.30 EL PODER DEL TALISMÁN
12.18 MCFARLAND. SIN LÍMITES
14.49 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
17.36 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS
20.01 LA CENICIENTA
22.00 BUENOS VECINOS
23.50 RELATOS SALVAJES
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 HOUSE
09.55 HOUSE
10.50 HOUSE
11.45 HOUSE
12.40 HOUSE
13.35 HISTORIA DE UNA VIDA
15.35 IT TAKES A KILLER
16.05 HOUSE
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
21.00 CHICAGO FIRE
22.00 CHICAGO MED
23.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
01.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
03.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 EL CANDADO DEL AMOR
11.20 ¿CONOCEN A JOE BLACK?
14.45 ATRÁPAME SI PUEDES
17.30 EL VUELO
20.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
24.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
02.00 LA IMPOSTORA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.
CLUB OLD LIONS (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”, CON EL GRUPO SALITRAL E INVITADOS: LA CRUZA DANZA, ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN JIMÉNEZ SORIA.
CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.
CASA TERRAVIVA (SANTA FE Y SAN MARTÍN)
+VIERNES 20 DE JULIO, LA PEÑA DE ORELLANA-LUCCA.
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
25/06 - 27/06 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
25/06 - 27/06 16:55 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Subt)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
25/06 - 27/06 - 17:30 (Cast)
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
HOY AL 27/06 20:00 (Subt)
NO ME LA TOQUEN (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY AL 27/06- 22:30 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
25/06 - 27/06 18:00 (Cast) 21:00
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
25/06 - 27/06 17:00 (Cast) 19:40
(Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 27/06 - 22:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
HURACÁN CATEGORIA 5
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:15
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 -
22:50
CASTELLANO 3D 19:40
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:00