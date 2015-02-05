CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Junio de 2018

25/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

10.45 MUNDIAL RUSIA 2018

13.00 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.45 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ON-LINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 7

10.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TICKET AL SHOW

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. SARMIENTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE. BROWN

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA – FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 RÍNDETE DOROTHY

07.46 NICO, EL UNICORNIO

09.35 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

09.57 HERENCIA DE FAMILIA

12.01 JUNTOS... PERO NO TANTO

13.48 ¿SOLO AMIGOS?

15.36 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

17.59 LA TEMPORADA DEL HURACÁN

19.55 TODO ESTÁ PERDIDO

22.00 PRIMICIA MORTAL


TCM

06.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.46 LA NIÑERA

08.11 LA NIÑERA

08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.16 LA NIÑERA

10.41 LA NIÑERA

11.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

13.06 ESCAPE A LA VICTORIA

15.16 SUPERMAN 2. DONNER CUT

17.36 LOS CAZAFANTASMAS II

19.33 GODZILLA

22.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA

 

TNT

06.43 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

08.37 MAL EJEMPLO

10.30 EL PODER DEL TALISMÁN

12.18 MCFARLAND. SIN LÍMITES

14.49 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

17.36 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS

20.01 LA CENICIENTA

22.00 BUENOS VECINOS

23.50 RELATOS SALVAJES

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 HOUSE

09.55 HOUSE

10.50 HOUSE

11.45 HOUSE

12.40 HOUSE

13.35 HISTORIA DE UNA VIDA

15.35 IT TAKES A KILLER

16.05 HOUSE

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

21.00 CHICAGO FIRE

22.00 CHICAGO MED

23.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

01.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15

02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15

03.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15


STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 EL CANDADO DEL AMOR

11.20 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

14.45 ATRÁPAME SI PUEDES

17.30 EL VUELO

20.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

24.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

02.00 LA IMPOSTORA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO  MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.


CLUB OLD LIONS (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS SE REALIZARÁ “LA  SALITRERA”, CON EL GRUPO SALITRAL E INVITADOS: LA CRUZA DANZA, ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN JIMÉNEZ SORIA.


CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS EN UN MISMO  RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.


CASA TERRAVIVA (SANTA FE Y SAN MARTÍN)

+VIERNES 20 DE JULIO, LA PEÑA DE ORELLANA-LUCCA.


SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

25/06 - 27/06 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

25/06 - 27/06 16:55 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Subt)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

25/06 - 27/06 - 17:30 (Cast)

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY AL 27/06 20:00 (Subt)

NO ME LA TOQUEN (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 27/06- 22:30 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

25/06 - 27/06 18:00 (Cast) 21:00

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

25/06 - 27/06 17:00 (Cast) 19:40

(Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 27/06 - 22:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

HURACÁN CATEGORIA 5

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:15

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 -

22:50

CASTELLANO 3D 19:40

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:00


 
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