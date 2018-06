Para Acuña, "un paro no soluciona nada ni va a arreglar el país"

Fotos ARGUMENTO. El sindicalista dijo que es un desahogo para la gente la convocatoria a la huelga. Gremios como taxistas no adhieren a la huelga.

25/06/2018 -

Uno de los tres jefes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, indicó que el paro convocado para hoy ‘no soluciona nada ni va a arreglar el país’, aunque consideró que ‘es un desahogo para la gente’ y un mensaje para que el Gobierno sepa que las cosas no están bien.

‘Creo que un paro no soluciona nada ni va a arreglar el país, ni tiene la obligación y responsabilidad de gobernar, pero un paro es un desahogo para la misma gente y es una expresión para que le llegue al Gobierno que las cosas no están bien’, explicó el sindicalista.

En diálogo con Radio Mitre, Acuña cargó responsabilidades sobre el Gobierno. ‘La gente no sale porque tiene ganas de salir a protestar; lo hace por bronca’, indicó el secretario general del gremio de estaciones de servicio.

Las declaraciones de Acuña llegan después de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijera que no encuentra una ‘causa concreta’ respecto al paro de hoy. ‘Lo que pasa es que él tiene una visión de país en el que viven ellos, nosotros no lo vemos. Es otra realidad. Porque seguramente no conoce lo que está sufriendo la gente’, le respondió.

Por otro lado, si bien intentó distanciarse del kirchnerismo, afirmó que con el gobierno de Cristina Fernández la gente estaba ‘más aliviada’. ‘Si tengo que comparar, por lo menos con ella la gente estaba más aliviada’, expresó.