25/06/2018 -

José Ibarra, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, confirmó que su gremio no adherirá al paro de hoy. Si bien el sindicalista reconoció que ‘puede que sea un reclamo genuino’, consideró que ‘el Gobierno está comprometido’ y agregó en relación al sector: ‘Somos trabajadores públicos, tenemos la obligación moral de salir’.

Mientras el gremio que conduce Omar Viviani, el Sindicato de Peones de Taxis, adherirá al paro, el de Ibarra, que forma parte de las 62 Organizacione Peronistas -afines al Gobierno-, saldrá a trabajar normalmente. ‘Cada uno lleva adelante su gremio, cada uno conduce’, manifestó el salteño ante la comparación con Viviani y agregó de cara a la medida general: ‘Trato de tomar la mejor de las decisiones’. ‘Mañana -por hoy- va a haber un paro y pasado vamos a estar igual o peor. Yo no puedo hacer parar a nuestros afiliados cada vez que a alguien no le interese que al Gobierno le vaya bien’, justificó su decisión Ibarra, que remarcó: ‘Nosotros si no trabajamos no cobramos, somos trabajadores públicos y tenemos la obligación moral de salir’.