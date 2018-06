Sica dijo que el Gobierno busca quitar volatilidad y estabilizar los precios

Fotos REEMPLAZO. Sica asumió en lugar de Francisco Cabrera el viernes pasado. Dijo que pondrá mucho énfasis en defensa de la competencia y del consumidor.

25/06/2018

El ministro de la Producción, Dante Sica, sostuvo que la economía está en una situación de "volatilidad", que "hay muchísima dispersión de precios" al punto tal que "no sabemos cuánto valen las cosas", ante lo cual el Gobierno está tratando de estabilizar la coyuntura y para ello se aplicarán instrumentos para la defensa de la competencia y del consumidor, con sanciones a empresas en las que se compruebe que infringen los parámetros establecidos en esas leyes.

El novel funcionario señaló en una entrevista periodística en el programa La Cornisa de América TV que el primer desembolso del crédito del FMI por U$S15 mil millones de la semana pasada y la recalificación de economía de frontera a "emergente" son "buenas noticias porque nos dan elementos para permitir que la inestabilidad, la crisis cambiaria, se vaya suavizando y que se estabilice la economía".

Asimismo, admitió que "al ser emergente, eso da la posibilidad que los inversores puedan invertir en el país, en títulos de la Argentina, en acciones de empresas locales. Pero esto no va a dar más salario real ni más empleo mañana".

Señaló que "cuando una economía está como estamos ahora con volatilidad, con el tipo de cambio tratando de encontrar su nivel, reacomodando sus precios, entonces todo el mundo está inquieto. Cuando se está con miedo, se postergan decisiones, si alguien se iba a comprar un auto espera un poco, porque no sabe cómo está el mercado".

Según el diagnóstico de Sica, "estamos teniendo y en estos meses lo vamos a ver, al impacto de la devaluación sobre los precios. Pero también hay muchísima dispersión, no sabemos aún cuánto valen las cosas porque también el empresario está testeando el mercado, porque está viendo a cuánto vienen los aumentos de los insumos que compra, hasta dónde se estabiliza el dólar".

En tanto respecto de cómo hará en su gestión para evitar que haya "avivadas" en la remarcación de precios no impactados por la suba del dólar, dijo que "todos nuestros instrumentos tienen que estar dentro de la ley. Eso implica cumplir reglas y darle previsibilidad a inversores y protección a consumidores. Tenemos muchos instrumentos como Defensa de la Competencia. Vamos a controlar que todas las empresas no tengan comportamientos abusivos con respecto a precios y situaciones de mercado". Agregó que "las empresas en esa situación serán penalizadas. Vamos a dar información a los consumidores. Tenemos que hacer investigaciones, ver si se están haciendo maniobras abusivas hacia el consumidor y hay que darle instancias para que se defiendan. Pero Defensa de la Competencia es nuestro instrumento. Vamos a garantizar que no haya ningún tipo de maniobras ni conductas abusivas de sectores que tienen una economía muy concentrada".