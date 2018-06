Explicó por qué el Gobierno no logró anticipar la crisis

Fotos VARIANTES. Para Sica, se reconoció el error en el manejo económico.

El ministro de la Producción realizó un análisis de cuáles fueron, desde su perspectiva, los errores que cometió la actual gestión y que se combinaron para derivar en la crisis cambiaria que se vive en la actualidad e impacta en la economía.

En primer término, señaló que "somos el país de América Latina más frágil financieramente todavía, porque tenemos aún un déficit fiscal y de cuenta corriente grande, venimos de un déficit muy fuerte".

Agregó que "la política económica del Gobierno tiene dos grandes andariveles que ha desarrollado en estos dos años y medio. Por un lado, la estabilización de la macro. Tratar de bajar la inflación, de quitar todos los desequilibrios que quizá eran mucho más fuerte que lo que se pensaba en un principio y que quizá sin querer no fueron puestos tan en blanco y negro para que la gente entienda la magnitud de la crisis que se logró evitar, pero por lo cual también tuvo que pagar costos en este transcurso".

En tanto, añadió que "por otro lado, un programa muy fuerte que tiende a desnudar los problemas y las restricciones estructurales que no nos permitían crecer con una inversión genuina y, si no hay inversión, no hay empleo estable. Si uno mira el equilibrio económico y político que consiguió la economía en los últimos 40 años, lo que ves es baja tasa de inversión y bajo crecimiento en los últimos 40 años".

Destacó que sin corregir esas variables "esto termina en un 25% de desempleo informal y 25 ó 30% de pobreza. Entonces, hay que trabajar sobre todas esas restricciones estructurales para bajarlo".

Asimismo, indicó que "el Gobierno ha asumido parte de esa culpa, lo ha dicho el mismo Presidente, que hemos tenido problemas de coordinación y lo demostró: Hubo cambios de Gabinete, ha cambiado la lógica sobre la cual hoy está funcionando el gabinete económico dándole esa responsabilidad a Hacienda y Finanzas, entonces me parece que el Gobierno no es que estaba desprevenido, es que quizá la debilidad estructural y algunos problemas de coordinación, hicieron que nos castigaran mucho más fuerte".