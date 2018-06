Tio Guilli se quedó con el especial Día de la Bandera

Fotos NIVEL Como siempre, el desarrollo de las carreras fue de un alto nivel en la pista del circo hípico local.

25/06/2018 -

Con total éxito se desarrolló la octava reunión turfística de la presente temporada ayer en el Hipódromo 27 de Abril, en donde hubo varios clásicos y especiales importantes. Precisamente uno de ellos fue la cita que se corrió en el séptima turno: el premio Especial Día de la Bandera sobre 400 metros, en donde Tio Guilli con la monta de Carlos Bustamante se quedó con el triunfo por cinco cuerpos.

En esta ocasión lo escoltó Expreso del Sur que tuvo en la monta a Miguel Andrade.

El resto de la programación fue todo un éxito, además de una multitudinaria presencia de público. También la dirección del Hipódromo dispuso que se invite chocolate a la gente, siendo esto un gran gesto.

Esta es la clasificación

Primera carrera Premio Exodo Jujeño (500 metros): 1) Mi Violín, 2) Jusstar; 3) Ke Koketo; 4) American Sale; 5) Art. Marcelino; 6) Joaquín King.

Segunda carrera, premio Posta de Yatasto (400 metros): 1 Rock Piece; 2) Butteller; 3) Bursini; 4) Telemaníaco.

Tercera carrera, premio Hipódromo 12 de Octubre (450 metros): 1) Like The Wind; 2) Descontrol; 3) Le Pen.

Cuarta carrera, premio Patricios Santiagueño ( 1100 metros): 1) Only You; 2) ForliI Braian; 3) Recit Fai; 4) Mokaccino; 5) Fire In You; 6) Authentic Lady; 7) Beso Otoñal.

Quinta carrera, premio Batalla de Suipache (1100 metros): 1) Rigoleto; 2) Bol Surge; 3) Damasko; 4) Vil Demonio; 5) Point De Vue; 6) Cruceiro Do Sul.

Sexta carrera, premio Clásico 43º Aniversario Hipódromo 27 de Abril ( 1300 metros): 1) Gringp Cap; 2) Gracias Pelle; 3) Flower Tag; 4) Candy Guz; 5) Seductor Mio; 6) Stormy Best; 7) Flagrante.

Octava carrera, premio Especial Ejército de Norte (370 metros): 1) Camisimo; 2) Octavianus.

Novena carrera, premio Clásico Batalla de Salta (370 metros): 1) Soy Grillo; 2) Martín Fierro; 2) Mamonero.

Décima carrera, premio Clásico General Manuel Belgrano (320 metros): 1) Mustafa; 2) Santa Mia; 3) Restito; 4) Alma de Titán.

Undécima carrera, premio Barrancas de Paraná (370 metros): 1) Aquí Estoy; 2) Any News; 3) La Bien Dulce; 4) Ambar Pap.