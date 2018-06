Fotos Frenar esto es responsabilidad de todos

25/06/2018

Lamentablemente, los recientes porcentajes dados a conocer desde los observatorios nacionales de seguridad vial no son alentadores para nuestra provincia. "La Asociación Luchemos por la Vida difundió los últimos datos sobre la mortalidad en accidentes de tránsito en el país, y reveló que se había experimentado una leve disminución, aunque lejos de las cifras que se desean. En esta línea, hay provincias que han logrado reducir entre un 10 y un 12 por ciento ese índice, pero en Santiago del Estero seguimos en un 35,6%, que nos coloca por encima de la media nacional", reveló el doctor Scaglione. El profesional lamentó estos índices, y que siga faltando conciencia social sobre el respeto a las leyes y las reglamentaciones de tránsito, "pese a los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno de la provincia y de instituciones intermedias, con legislaciones y la creación de cuerpos especiales para el control y la concientización entre la gente". "Nosotros recibimos la primera información de parte de la persona accidentada, y no hay uno que no culpe a la fatalidad por lo que sufrió, aunque haya cruzado un semáforo en rojo, haya conducido a más de la velocidad permitida o en estado de ebriedad. Lo consideran algo inevitable, lo cual es erróneo y algo que es muy difícil de erradicar. Está comprobado que la mayoría de los siniestros pudieron haberse evitado", cuestionó. Scaglione puso como ejemplo a países donde se ha podido disminuir ese porcentaje, e invitó a emularlos, porque "los buenos ejemplos deben cundir". "Si otros países pudieron bajar los índices de mortalidad en accidentes de tránsito, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros? Se trata de tomar conciencia y de educar. Porque la educación vial va desde la escuela, y los padres deben escuchar a los chicos, que son los que llevan el mensaje. Pero si el padre cruza un semáforo en rojo y su hijo se lo advierte, no debe hacer pesar su autoridad y hacer caso omiso, porque el chico luego terminará haciendo lo mismo que el padre. Es cuestión de educación y de respeto, no sólo desde la escuela, sino también en el hogar", amplió. Finalmente enfatizó: "Esto es responsabilidad de todos; debemos involucrarnos porque se hace imprescindible disminuir estos índices, para que dejemos de lamentar todos los días la muerte de una persona".