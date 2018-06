La Liga Comercial Banda dio inicio al Torneo Clausura 2018

Fotos CEREMONIA. Participaron el secretario general Julián Luna y el subsecretario general, Víctor Salto.

25/06/2018 -

El Sindicato Empleados de Comercio de La Banda dio inicio este domingo al Torneo Clausura 2018 de la Liga Comercial, en el que participarán 24 equipos en el complejo polideportivo que el gremio posee en Tabla Redonda. También se realizó el cierre del Torneo Clausura con la final entre Lealcito’s FC y Plásticos La Banda.

A media mañana se realizó la ceremonia con la presencia del secretario general Julián Luna y el subsecretario general, Víctor Salto, quienes estuvieron acompañados por miembros de la comisión directiva y los capitanes de los equipos del partido de apertura, quienes hicieron el izamiento de la bandera nacional.

En tanto, los partidos programados para la primera fecha del Torneo Clausura 2018 fueron: Roberto Chelala vs. Distribuidora Romero; Milos Bar FC vs. Las Malvinas FC; Óptica Ver Más vs. Distribuidora Miliy; Ferretería Ovejero vs. Innovar Celulares; Mi.Al.Ma. vs. Híper Libertad; Autoservicio Zahuy vs. JM Deportes; ElectroNorte vs. Router FC; Miliy "B" vs. Fiambrería Cayetano; Ultraquim vs. Sin Rival; Produnoa vs. Súper Eli y Pollería Sur vs. Nerea Lubricantes.

En esta oportunidad, los dirigentes destacaron la importancia del deporte como una actividad que fortalece los vínculos y el compañerismo entre los trabajadores, además de promover una vida saludable.

En este sentido resaltaron que a lo largo de todo el año el gremio genera distintas propuestas deportivas y recreativas destinadas a los afiliados y a sus familias.