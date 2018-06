Por el paro, hay expectativa en los bandeños por lo que suceda hoy con los comercios

25/06/2018 -

La comunidad bandeña se encuentra expectante ante lo que sucederá en la jornada de hoy, para la cual se decidió un paro a nivel nacional, aunque el Centro de Comercio e Industria local optó por no adherirse y dejó a criterio de cada comerciante abrir o no sus locales, y de los trabajadores concurrir o no hacerlo a sus lugares de empleo.

El presidente de la CCI bandeña Andrónico Suárez ya se había expresado al respecto, al justificar el perjuicio que implica no abrir un día los comercios: "Al pequeño comercio, que en La Banda es un amplio porcentaje, le está costando mucho afrontar los gastos fijos como pago de alquiler, sueldos, servicios e impuestos y un día menos de trabajo disminuye los ingresos. Por eso, para nosotros adherirnos a una medida de fuerza es perjudicial y sentimos que no brinda solución alguna a la crisis que atraviesa el país".

A pesar de ello, había aclarado que se respetará a los empleados pertenecientes al gremio mercantil que quieran adherirse al paro, porque es un derecho legítimo.

Suárez precisó: "Nuestra institución, que es parte activa de Came, se suma a la decisión de rechazar el paro". La entidad señaló que se "buscan generar las condiciones para mejorar el empleo, la inversión y la productividad y un paro provoca lo contrario".