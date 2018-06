Old Lions perdió en el final y llegará herido al clásico

25/06/2018 -

Old Lions perdió un partido dramático frente a Lince de Tucumán por 22 a 21, cedió su invicto como local en este 2018 y sumó su segunda derrota en el Regional, de cara al clásico de la próxima fecha ante Santiago Lawn Tennis, que estuvo libre.

Desde el inicio fue el León el que impuso condiciones, con un juego dinámico y agresivo, superando claramente a un Lince que se vio obligado a defender y casi no tuvo opciones en ofensiva. A los 7 minutos Pablo Muñoz apoyó el primer try del local, que a partir del buen trabajo de su tercera línea encontraba muchas opciones en ataque. Así llegó primero un penal de Juan Villalba y luego un nuevo try, esta vez de Luciano Zalazar, para dejar 15 a 0 arriba al equipo de José Molina antes de llegar a los 30 minutos.

Pero Old Lions desperdició chances increíbles y sobre el final de la etapa el apertura tucumano Héctor Díaz llegó al try que el mismo convirtió para cerrar la etapa con su equipo abajo por 8 puntos.

El complemento fue totalmente diferente, porque Lince salió con otra actitud, se paró en campo rival y fue claro dominador de los primeros 15 minutos, en los que dio vuelta el resultado, con un penal y un nuevo try convertido por Héctor Díaz, que puso las cosas 17 a 15 a favor de la visita.

Otro penal de Villalba adelantó a Old Lions 18 a 17 con 20 minutos por jugar, pero 7 más tarde volvió a aparecer Díaz para apoyar su tercer try de la tarde y dejar arriba a Lince por 4 puntos.

A falta de 8 minutos Juan Villalba acertó otro penal que lo dejó 21-22. Los 5 finales fueron para el infarto, con Lince que pudo asegurar el juego y no concretó y con un Old Lions que en la jugada final estuvo muy cerca de forzar un penal, pero perdiendo la pelota y un partido clave para la clasificación.