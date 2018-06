Rusia volvió a atacar la región sur de Siria

Fotos ATAQUE. Murieron al menos cinco civiles por el bombardeo de la Fuerza Aérea rusa.

La Fuerza Aérea rusa bombardeó este fin de semana, por primera vez en casi un año, a la provincia de Daraa, en el sur de Siria y controlada por los rebeldes, causando la muerte de por lo menos cinco civiles, en tanto Israel teme un avance iraní, aliado de Siria, en los disputados Altos del Golán.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres y opositora al Gobierno de Damasco, los aviones rusos atacaron 70 veces las localidades controladas por rebeldes y la Fuerza Aérea siria lanzó una veintena de barriles bomba, llenos de explosivos y metralla, un arma prohibida a nivel internacional.

El ataque mató a por lo menos cinco civiles y dejó fuera de servicio un hospital debido a los graves daños sufridos. La región de Daraa es una de las últimas que aún controlan los rebeldes.

Rusia, aliado principal del gobierno de Bashar Al Assad, junto con Estados Unidos y Jordania acordaron en julio del año pasado crear una zona de distensión en Daraa, uno de los últimos bastiones controlado por rebeldes.

En el momento de la tregua, el propio Al Assad había anunciado que sus unidades recuperarían todo el país si no hay una solución negociada, pero los esfuerzos diplomáticos no alcanzaron y, hasta ayer, no hubo señales de una solución en Medio Oriente.