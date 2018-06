Los “ausentes” en el proyecto

25/06/2018 -

La reciente media sanción de la ley de despenalización del aborto en Diputados de la Nación exhibe en su texto una suerte de decálogo o protocolo de actuación para que el mismo se lleve a cabo sin consecuencias delictivas (penales) y también el marco institucional en que pueda realizarse pero, no obstante, no consigna más que la voluntad de la mujer que decida hacerlo y olvida u omite otros dos sustanciales protagonistas en el embarazo: el niño por nacer y el padre que lo engendró, sea en forma natural con la cópula sexual o mediante aporte de su esperma para fecundación. El primer gran ignorado es el nasciturus (persona por nacer) quien, ya producida la fecundación, es la gran víctima del proceso puesto que obviamente no sólo no hubo expresión de su voluntad en el hecho mismo de su creación sino que al momento en que otro disponga de su vida (y de su muerte) no tendrá defensa posible alguna ya que su principal defensora (natural), la madre, es la que decide terminar con su vida. Es en este aspecto que reposa la mayor parte de la discusión social y doctrinaria, desde lo legal y político y es lo que divide esencialmente las dos posturas (pro y contra) en tan importante tema hoy en plena tensión. Pero, decía, hay además otro sujeto olvidado en el proyecto al que no sólo no se nombra sino que no es materia de tratamiento alguno y que tiene tantos derechos como la madre que lleva en su vientre al feto o persona por nacer y que es nada menos que el padre o sujeto masculino que ha engendrado ese ser. Su voluntad, también valiosa como la de cualquier otro ciudadano y más aún cuando protagonista esencial, no se toma en cuenta ni para la decisión de eventual aborto con consentimiento de la mujer ni tampoco (si se despenaliza la conducta) ante la también posible oposición a la continuación de la gestación en la que ha intervenido y que puede no haber consentido o conocido o, simplemente, considerar luego de producida que por cualquier causa relevante no desea el nacimiento de su hijo. Ello, aún cuando no tratado en el proyecto, está abarcado por la legislación civil respecto al consentimiento y puede y tendrá efectos en el futuro del padre o sujeto engendrador y en el niño si continúa el embarazo contra su voluntad cuando la ley le habilita a otra decisión jurídicamente aceptada si bien hasta hoy sólo habilitada a la madre. En el primer caso, de oponerse al aborto, habrá un choque entre voluntades de igual valor referidas a un sujeto común: el hijo. Si se adopta sólo el criterio de que la madre es por "disposición de su propio cuerpo" la que debe decidir al respecto, la tesis de la oposición masculina no tendrá cabida ya que es la primera a quien la ley ampararía. Aún en tal caso habrá que ver qué otras consecuencias puede acarrear, ya que en caso de estar casados ello significaría un hecho de injuria contra el cónyuge que se opone y concretarse una causal de divorcio por culpa de la mujer (esposa) y aún reclamo de daño Moral resarcible (que puede darse aún sin ser casados) por abortar contra el consentimiento de un padre que quiere que su hijo nazca. En el caso inverso y si se consagra la posibilidad del aborto voluntario legal, la manifestación que también puede hacer el padre tiene importancia ya que su decisión puede ser de oponerse a la prosecución del embarazo por múltiples motivos, económicos, sociales o del derecho civil (sucesores o herederos suyos) o hasta por ser el hijo por nacer fruto de una relación adúltera de la mujer, entre otros numerosos ejemplos posibles. Podrá hasta negarse en el futuro a asumir obligaciones alimentarias del hijo no querido que no pueden exigírsele ya que no deseaba que el embarazo continuara o, en otro ejemplo, también excluírlo de un testamento en el que concurriría con otros hermanos... los supuestos son muy numerosos a la hora de un imaginario posible en tales circunstancias. Como se dijera, la ley con media sanción actual nada prevé al respecto y de una manera legalmente peligrosa simplemente tiene casi como "no interviniente" en la gestación al padre del niño puesto que se centra con exclusividad en los derechos de la mujer respecto de su propio aborto, lo que es una total ruptura con el principio de igualdad mencionado entre padre y madre del engendrado que en la legislación vigente tienen ya tal condición frente a los hijos nacidos (patria potestad compartida; decisión conjunta respecto de situaciones referidas a los hijos; co administración de bienes comunes en el matrimonio y uniones convivenciales y los de propiedad de los hijos menores, etc.). Habrá que ver también, si el proyecto prospera como está escrito, qué comportamiento tendrán los médicos (en la atención privada o en el sector de la salud pública) que acepten realizar el aborto solicitado por la mujer frente a la oposición expresa y formalizada del padre del niño ya que correrán el riesgo de ser reclamados por daños también y junto con ella si prosigue el proceso en tales circunstancias. La cuestión está hoy en pleno desarrollo y situaciones como la planteada surgen claramente de un contexto de la vida real, pese a lo cual y acaso por no revestir un tinte exclusivamente dirigido a la protección única de los derechos y la libertad de la mujer se está legislando en un sólo sentido cuando, esencialmente, para cualquier embarazo (sea que luego continúe o nó) la naturaleza ha dispuesto que deban ser dos sujetos de sexualidad diferenciada los que deban concurrir para que ello se produzca.