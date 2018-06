"Luli" Salazar se quedó sin trabajo por Marcelo Tinelli

25/06/2018 -

Primero fue Moria Casán quien hizo público su descontento con Marcelo Tinelli, tras los meses impagos de su trabajo como jurado en el Bailando por un sueño. Ahora es Luciana Salazar quien durante una entrevista radial admitió que se quedó sin trabajo por confiar en la propuesta de Federico Hoppe, el productor de ShowMatch, que luego se desvaneció.

"Me insistieron y me pidieron que no firme en Kuarzo, pero después no cumplieron. No me respetaron la artística de lo que yo quería, me cambiaron el formato del programa que iba a tener con (Marcelo) Polino", le contó Luciana a Catalina Duglie, en La Once Diez. Y agregó: "Me perdí de tener mi programa propio. Estoy dolida con (Marcelo) Tinelli. Dudo que se pueda encontrar una vuelta... Estoy un poco dolida con el tema Bailando, tenía una propuesta de Kuarzo de hacer un especial mío en un programa instaladísimo que sale por Telefé. Además, estaba la posibilidad de conducir mi programa propio. Después vino (Federico) Hoppe a proponerme el Bailando, que era algo que quería Marcelo".

Y mientras en el plano laboral las cosas no son tan buenas, en lo personal vive feliz con su hija Matilda, y transita su separación de Martín Redrado, de la mejor manera que puede. "No sé mucho de su vida, pero igualmente no estoy autorizada a hablarlo. Él visita seguido a Matilda, pero nosotros seguimos separados", reveló.

También compartió cómo se siente con las agresiones que recibió por la subrogación de vientre. "Pienso que a mí me agreden más que al resto porque soy mujer, creo que con Marley han sido más benevolentes y quizás porque es hombre. Igualmente no me parece bien lo que hicieron con él, pero siento que conmigo fueron más duros".

Y sobre sus días con Matilda aseguró: "Me gusta educarla yo, bañarla yo, estar en el día a día con ella. Desde que me la dieron estoy absolutamente dedicada a ella. Si Dios me bendice con otro hijo, sería un milagro". Aunque aclaró que no recurriría al mismo método que con su hija. "No fue una buena experiencia la subrogación de vientre, sólo lo haría de nuevo si no tuviera otra forma de tener otro hijo y mi deseo es más grande. No la pasé muy bien con lo que pasó".