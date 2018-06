Sol Pérez abrió su corazón: "A veces, un mínimo insulto me afecta"

25/06/2018 -

"Me gusta representar a las mujeres que son criticadas como ‘grasas o fáciles’ solo por tener curvas. Cuando sos delgada, cualquier prenda te queda bien, en cambio, a las voluptuosas se las critica. Me parece mal que la sociedad piense de esa manera. Creo que tenemos derecho a lucir lo que queramos". De esta manera, y a la distancia, Sol Pérez se refirió a las críticas que recibió en la entrega de los Premios Martín Fierro por el vestido que lució en la gala y que llevó a Horacio Cabak a lanzar el comentario de que el "atuendo era para ir a un albergue transitorio".

La exchica del tiempo confesó al respecto a Diarioshow: "A veces no importa nada lo que digan, pero otras, un mínimo insulto me afecta. Aprendí a no contestar ese tipo de mensajes y sí responder comentarios lindos y positivos".

Por otra parte, ante la permanente búsqueda de perfección por parte de muchas jóvenes, la ahora vedette de "Magnífica" se animó a dar un consejo: "Las chicas se tienen que aceptar, mirarse al espejo y gustarse", señaló.