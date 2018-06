Salió en defensa de Messi con un poema que resalta su magia

25/06/2018 -

El exlíder de Tan Biónica, Santiago "Chano" Charpentier, sorprendió ayer con un video que compartió en las redes sociales, en el que se lo escucha leer un poema, escrito por él, dedicado a Lionel Messi, en el día de su cumpleaños, y en medio de un ambiente enrarecido en el fútbol argentino, a raíz de la última derrota que sufrió la Selección en el Mundial de Rusia, frente a Croacia.

"Querido pedazo de cielo, es infinito el vuelo, planeas como dejando de ser humano, como hijo del buen anhelo. La magia no es gratis para nadie, mucho menos para el mago de los tiempos. El tiempo es la medida de la vida y la vida es a contratiempo", empieza diciendo el texto. Y continúa con un deseo que lo libera de la presión de "traer la Copa": "Leo, te doy estos versos y mi ofrenda de letras que te piensan. Te deseo que la salud y la felicidad, no la Copa, sean la verdadera recompensa. Detrás de tu línea de tres, o de cuatro, está tu verdadera defensa: Thiago, Mateo, Ciro y Antonela cuidan el alma de la soledad inmensa", expresa. El poema termina con una invitación: "Tengamos o no la gloria, tu magia siempre desfila. Jugás con 40 millones de kilos, que es el peso de tu mochila. Tratá de jugar con tus amigos blindado de las voces de la sombra. Con todos los cerrojos, que encuentres esta noche paz cuando cierres tu ojos".