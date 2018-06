La ANMAT prohibió el uso y la comercialización de un aceite de oliva

Hoy 10:11 -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un aceite de oliva marca Gotas de Oliva. También prohibió el uso, distribución y comercialización de un producto médico.

Según la Disposición 6335/2018 -que fue publicada hoy en el Boletín Oficial-, luego de que el Departamento Control y Desarrollo del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tomara muestras del aceite en el marco de un programa de Vigilancia de Contaminantes Químicos y Biológicos se llegó a la conclusión de que el mismo no cumplía con la normativa vigente por tratarse de "un alimento adulterado".

En ese sentido, se llegó a la conclusión de que el producto mencionado se encontraba en infracción por lo que la Anmat dispuso prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del producto "Aceite de oliva extra virgen", marca: Gotas de Oliva, peso neto 500ml, envasado en la provincia de La Rioja en julio 2016.

Además, en la Disposición 6336/2018, la Anmat decidió prohibir un producto médico luego de que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) realizara una orden de inspección que terminó con el retiro de una muestra, de la que no se observaron datos del titular en la Argentina, ni lote, ni fecha de vencimiento.

El producto inspeccionado resultó no estar aprobado por el organismo estatal por no cumplir con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos.

En consecuencia, la Anmat dispuso prohibir el uso, comercialización y distribución del producto médico rotulado como: "GEL / DEF/ H&C MEDICAL DEVICES S.p.A / MADE IN ITALY /80 ml / hypoallergenic - high conductivity - water soluble Apply between the skin and the electrodes (taking care to have them well cleaned) a small amount of DEF GEL", sin datos del titular responsable en Argentina, ni lote, ni fecha de vencimiento.