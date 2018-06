Le rompió el récord a Mondragón: este es el arquero más veterano en mundiales

Hoy 12:43 -

El colombiano confesó que no quería saber nada con la posibilidad de que Essam El-Hadary, de Egipto, le sacara la marca.

Essam El-Hadary tiene 45 años, es el portero suplente de Egipto y hoy ha conseguido un récord histórico en los Mundiales. Con su Selección eliminada del Mundial, Héctor Cúper le puso en el encuentro ante Arabia Saudita. Pasando a ser el jugador más viejo en participar en un Mundial.

Lo anterior le quita la marca al colombiano Faryd Camilo Mondragón, quien jugó en Brasil 2014 con 43 años, quien en días anteriores había confesado, sin ninguna vergüenza, que no quería saber nada en que se le concretara el récord al egipcio. En una entrevista a Goal en la que estuvieron otros medios, en la casa de la Conmebol, de Moscú, comentó entre sonrisas: "Si ponen al suplente me rompen el récord. Me da tristeza pero no envidia".

Y comentó: "Si ha llegado a este momento a estar en una Selección es porque ha hecho méritos. Cuando a esta edad uno juega en una Selección de élite es por algo. Quiere decir que no está solo para no romper el récord sino porque puede aportar. Está en buena forma, porque lo vi en el amistoso contra Colombia. Tiene un mérito fundamental, respetable y admirable. Ojalá le hagan todos los homenajes en su país y no en su Mundial".

Essam El-Hadary, por su parte tuvo el debut soñado en la Copa del Mundo, atajando un penal que significaba el empate de Arabia Saudita en su momento.