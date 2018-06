Jorge Sampaoli: "Mañana jugamos la primera final de cinco"

Hoy 13:35 -

El técnico de la Selección Argentina se presentó en la conferencia prensa previa a los partidos y echó por tierra todas las versiones que circularon tras la derrota con Croacia.

"No puedo salir a aclarar ni desmentir cosas que no existen", dijo Jorge Sampaoli en la conferencia.

Con respecto a los once titulares para enfrentar a Nigeria, el técnico aseguró: "Más allá de que tengo en la cabeza el equipo, no lo quiero confirmar porque aún no lo comuniqué a los jugadores".

Al mismo tiempo, el técnico volvió a insistir sobre rumores instalados que ciruclaron durante el fin de semana. "El mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección", afirmó.

Además dijo, con respecto a que los jugadores "le arman el equipo" que "habitualmente dialoga "mucho con el plantel, intentando atraerlos al proyecto deportivo".

También, con respecto al rival de este martes, Sampaoli dijo: "Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta".