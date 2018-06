Murió Richard Harrison, "El Viejo" de El precio de la historia

Hoy 18:15 -

Richard Benjamin Harrison, mejor conocido como El Viejo del programa "El precio de la historia" murió este lunes a los 77 años. Se desconocen los motivos de su deceso.

Tanto su familia como el canal History Channel, donde se transmite el popular programa, lamentaron el fallecimiento desde las redes sociales.

Su hijo y socio, también llamado Richard, le dedicó un homenaje en Instagram: "Quienes pudieron compartir tiempo con mi padre también vieron lo buen hombre de familia que fue. Vivió una existencia completa y gracias a 'La casa de empeños' tocó la vida de gente de todo tipo, enseñándoles valores como la importancia de tener una familia que te quiere, el trabajo duro y el sentido de humor".

"Él fue mi héroe y tuve la suerte de tener un ‘Viejo’ muy genial como mi padre", agregó. Desde la cuenta de Twitter del canal se mostraron "profundamente entristecido" por la pérdida de Richard al quien definieron como un "amigo" al que extrañarán "por su sabiduría y franqueza".

Richard Benjamin Harrison era el copropietario de la casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop, ubicado en Las Vegas, junto a su hijo Richard Harrison y su nieto Corey.

We are deeply saddened by the loss of our friend Richard ‘The Old Man’ Harrison, a beloved member of the HISTORY and #PawnStars family. He will be greatly missed for his wisdom and candor. Our thoughts are with the Harrison family during this difficult time pic.twitter.com/f7AujHNAKY