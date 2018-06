CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Junio de 2018

26/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

11.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS.. CLUB SARMIENTO

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF





CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

12.19 RAY DONOVAN 04 EP 11

01.17 UNA HISTORIA VIOLENTA

03.07 REENCARNACIÓN

05.00 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE

06.50 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

07.13 JESÚS HENRY CHRIST

09.01 DUPLICIDAD

11.27 HASTA EL CUELLO

13.02 APRENDIENDO A VIVIR

15.35 DE ROMA CON AMOR

17.48 HASTA EL CUELLO

19.24 EVITA

22.00 EL SOBREVIVIENTE

TNT

03.31 ROSARIO TIJERAS

07.04 EL PODER DEL TALISMÁN

08.40 MCFARLAND. SIN LÍMITES

11.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS

13.20 DESPUÉS DE LA TIERRA

15.02 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

17.17 LA CENICIENTA

19.18 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 FRANCOTIRADOR

00.32 KUNG-FUSIÓN

TCM

01.46 CORAZÓN SALVAJE

04.00 LOS CAZAFANTASMAS II

05.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.35 LA NIÑERA

08.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.25 LA NIÑERA

08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.30 LA NIÑERA

10.55 LA NIÑERA

11.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT

14.05 CASPER

15.53 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

17.36 GODZILLA

20.01 GREMLINS

22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL

SPACE

00.27 LA REDADA

02.23 CARRERA MORTAL 2

04.05 LA MALDICIÓN DE LAS HERMANAS

05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

08.09 OUT OF INFERNO. RASCACIELOS EN

LLAMAS

09.58 ONG BAK. EL INICIO

11.56 10.000 A.C.

13.58 FLASHPOINT

15.20 EL REY ARTURO

17.43 LA SALVACIÓN

19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 LA REDADA

23.59 CARRERA MORTAL 2





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN

ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN

DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO

DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO GRANDE”.

CLUB OLD LIONS

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS SE

REALIZARÁ “LA SALITRERA”, CON EL GRUPO SALITRAL E INVITADOS: LA CRUZA

DANZA, ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN

JIMÉNEZ SORIA.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS

EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.

CASA TERRAVIVA

(SANTA FÉ Y SAN MARTÍN)

+VIERNES 20 DE JULIO, LA PEÑA DE ORELLANA-LUCCA.



CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/06 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

27/06 16:55 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20

(Subt)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

25/06 - 27/06 - 17:30 (Cast)

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY AL 27/06 20:00 (Subt)

NO ME LA TOQUEN (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 27/06- 22:30 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

27/06 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/06 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 27/06 - 22:15 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

HURACÁN CATEGORÍA 5 APTA

13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:15

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30 -22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:50

CASTELLANO 3D 19:40

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:00