CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Junio de 2018
A LAS 14.30, MUNDIAL RUSIA 2018.
Por El Liberal
26/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
11.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS.. CLUB SARMIENTO
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
12.19 RAY DONOVAN 04 EP 11
01.17 UNA HISTORIA VIOLENTA
03.07 REENCARNACIÓN
05.00 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE
06.50 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
07.13 JESÚS HENRY CHRIST
09.01 DUPLICIDAD
11.27 HASTA EL CUELLO
13.02 APRENDIENDO A VIVIR
15.35 DE ROMA CON AMOR
17.48 HASTA EL CUELLO
19.24 EVITA
22.00 EL SOBREVIVIENTE
TNT
03.31 ROSARIO TIJERAS
07.04 EL PODER DEL TALISMÁN
08.40 MCFARLAND. SIN LÍMITES
11.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS
13.20 DESPUÉS DE LA TIERRA
15.02 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
17.17 LA CENICIENTA
19.18 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 FRANCOTIRADOR
00.32 KUNG-FUSIÓN
TCM
01.46 CORAZÓN SALVAJE
04.00 LOS CAZAFANTASMAS II
05.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.35 LA NIÑERA
08.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.25 LA NIÑERA
08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.30 LA NIÑERA
10.55 LA NIÑERA
11.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.45 SUPERMAN 2. DONNER CUT
14.05 CASPER
15.53 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
17.36 GODZILLA
20.01 GREMLINS
22.00 INFIERNO EN EL TÚNEL
SPACE
00.27 LA REDADA
02.23 CARRERA MORTAL 2
04.05 LA MALDICIÓN DE LAS HERMANAS
05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
08.09 OUT OF INFERNO. RASCACIELOS EN
LLAMAS
09.58 ONG BAK. EL INICIO
11.56 10.000 A.C.
13.58 FLASHPOINT
15.20 EL REY ARTURO
17.43 LA SALVACIÓN
19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 LA REDADA
23.59 CARRERA MORTAL 2
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN
ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN
DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO
DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHORIANDO A LO GRANDE”.
CLUB OLD LIONS
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS SE
REALIZARÁ “LA SALITRERA”, CON EL GRUPO SALITRAL E INVITADOS: LA CRUZA
DANZA, ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN
JIMÉNEZ SORIA.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS
EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.
CASA TERRAVIVA
(SANTA FÉ Y SAN MARTÍN)
+VIERNES 20 DE JULIO, LA PEÑA DE ORELLANA-LUCCA.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/06 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00
(Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
27/06 16:55 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20
(Subt)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
25/06 - 27/06 - 17:30 (Cast)
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
HOY AL 27/06 20:00 (Subt)
NO ME LA TOQUEN (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY AL 27/06- 22:30 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
27/06 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/06 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 27/06 - 22:15 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
HURACÁN CATEGORÍA 5 APTA
13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:15
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30 -22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:50
CASTELLANO 3D 19:40
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO
JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:00