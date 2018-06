FÚNEBRES | 26 de Junio de 2018

26/06/2018 -

Fallecimientos

- Lisandro Gabriel Omar Busto (Clodomira)

- Margarita Ester Jiménez (La Banda)

- Carlos Doroteo Oribe (Frías)

- Teresita González Espeche de Roic

- Antonia del Valle Figueroa (Forres)

- Segundo Domingo Díaz

- Francisco Alfredo Gutiérrez (Colonia Simbolar)

Sepelios Participaciones

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|.Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo Figueroa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento y que el Señor le de una santa resignación. Hasta siempre Luis.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La familia de Enrique Nasif Saber paricipa con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, recordandolo a Luis con mucho cariño.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli participan con pesar el fallecimiento de Luis y acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan por su descanso en paz.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dra. Rosa Hortensia Falco, Dr. Dario Alejandro Alarcon, Dra. Huerto Bravo Suarez y empleados del Juzgado de Transición, participan con pesar el fallecimiento del padre de su compañera Dra. Graciela Anguio Lindow y la acompañan en tan doloroso momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a su familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Luisito, amigo de la adolescencia y hacemos llegar a su señora esposa Isabel Lindow e hijos, nuestras expresiones de consuelo. Que el Padre lo tenga en la Gloria eterna.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Nora R. de Jimenez participa con dolor su fallecimiento. Acompaña con cariño a su hermana Nelly y a su familia, rogando por su consuelo, y el descanso en el Señor de Judith.

CARRIZO DE BELTRÁN, JUDITH SARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|.

Marta Fernández de Carrizo, sus hijas Cecilia, Josefina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñada Chulita, que el Señor la reciba en el Reino Celestial . Que descanse en paz, se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SEGUNDO DOMINGO (Mingo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su esposa Hilda, sus hijos Javier, Rocío, Lorena, Patricia, h político Pamela, Mauro, Fernando nietos Nicole, Rubi, Saira, Nahiara, Rodrigo, Andrés y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dichosos los que sufren en la Tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos ". Su hermana Inés, Cuñado Julio, sobrinos Florencia, Eugenia, Adriana y Nicolas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus amigos de siempre participan el fallecimiento del querido Perete: Gringo Mansilla, Julio Sosa, Chochi Coronel, Yiyo Yanuzzi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Los compañeros de trabajo de la Delegación Tucumán de su hijo Carlos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Las compañeros de su hijo Carlos: Ana Flores, Gabriela y Luciana Miranda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. El presidente Interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Asesores Legales y de Presidencia, personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central; participan el fallecimiento del padre de nuestro compañero de trabajo de la delegación de Tucumán Carlos Raúl Gómez.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su esposo Lucas Roic, sus hijos Juan, Lucas, María Elvira y Teresita, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Querida tía siempre te recordaremos con tu bondad y carriño infinito. Su sobrina Mirta y sus hijas Maria Elsa y Maria de los Angeles y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. El decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana Dra. Amelia Nancy Gianuzzo, Consejeros Directivos, Secretarios, Personal Docente, No docente y estudiantes, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Sra. Teresita González de Roic y acompañan en éste difícil momento a su esposo Lucas Domingo Roic, su hijo Juan Esteban Roic y a su familia. Se elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. ¡Que el Divino Niño Jesús te colme de bendiciones! La comunidad Educativa de "Mi Jardincito" (Autoridades, personal docente y no docente, padres de la institución), participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la docente, Prof. Teresita Roic de Cuello y acompañan con oraciones a su querida familia.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Mato y Marisa Peralta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Lucas y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus vecinos de siempre María Ribero de Peralta, y sus hijos Marisa, Elizabeth, Guido, Rubén y Fernando participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Te vamos a extrañar y recordar siempre Baba querida! Delfina, Nazarena, Huerto, Ana y Abril, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Acompañamos con profundo dolor a su flia. por la pérdida de nuestra Baba querida. Familias; Neme, Giribaldi y Santillán Komornicki, y Castro de Achaval. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la esposa del Ing. Lucas Roic de la Facultad de Ciencias Forestales y madre del Nodocente Sr. Juan Esteban Roic de la misma Casa de Estudios Superiores. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Natalia Komornicki, sus hijos Ariel y Ana Carolina Santillán Komornicki; sus hijos políticos Carolina Oertel y Matías Castro de Achaval y sus nietos participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Que dolor tu partida querida Baba. Gracias por cuidarnos con tanto Amor,. Tu nieta postiza Huerto, Claudia y Andrés Giribaldi, acompañan con profundo dolor a su esposo Luca y a nuestros queridos Amigos Tere y Fernando y querida Delfi Tadeo y Mela .

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Adrian Cornelli y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su Amigo Lucas. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus amigos Marta y Alberto Villaverde y familia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus amigos Delfina y Vicente Bellomo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. En este momento tan triste. Ruegan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. La Promoción 1959 de la Escuela Normal Manuel Belgrano despiden con dolor a su compañera, pero con la certeza de que ya goza de la paz del Señor. Con mucho cariño acompañan a su flia, en estos tristes momentos.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Tú amiga de toda la vida Norita Carabajal de Caceres, su esposo Jose Manuel Caceres, sus hijos Mercedes y Jose y respectivas flias. te despiden con infinito dolor, el único consuelo de que tus virtudes cristianas te concederá el feliz encuentro con nuestro Señor. Abrazamos con cariño a tu flia. Elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mariela Osorio, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mariana y sus hijos Sergio, Navor, Joaquín, Hilario y Santino, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Marta Inés Cisterna y flia., despedimos con todo cariño a la Mamá de su hija Teresita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Margarita de Torres, hijos Dufi, Teresita y respectivas flias., participan con mucha tristeza el fallecimiento de la Amiga y Vecina de toda la vida Teresita. Acompañamos afectuosamente a su esposo, hijos y nietos rogando fortaleza y serenidad en estas circunstancias de mucho dolor Que descanse en paz su alma y brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Señor mío y Dios mío, Teresita ya se encuentra en tu Reino, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Acompañamos a Lucas y flia. en su dolor. Ing. Aldo Belluomini y flia. Ruegan por la paz de su alma.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Ana Maria Giménez, Norfol Rios y Juana Moglia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Amada Madre, Suegra y Abuela; Su hijo Juan Roic., su nuera Roxana Rodriguez y sus nietos Candela y Benicio, la despiden con todo el Amor del Mundo. Rogando oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Sonia y Guilly, amigos de su hijo Juan, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Ing. Miguel A. Abate y su esposa Marcia E. del C. Palomo e hijos, lamentan profundamente su partida y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este momento.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Compañeras de trabajo del Jardín acompañan con profundo pesar a su nuera Roxana Rodriguez y flia.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|.

Verónica Beatriz Boletta (a), acompañan en el dolor a su querido padrino Lucas, a sus primos en el afecto y demas familiares. Elevan oraciones en su memoria rogando por el descanso eterno de su alma.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Enrique y Cuky, acompañan en el dolor a Lucas hermano de la vida, a sus sobrinos en el afecto y demás familiares, elevan oraciones rogando por el descanso eterno de su alma.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Dante Cayetano Fiorentino y Olga Coronel de Fiorentino, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria rogando por la cristina resignación de su esposo y flia.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Quienes la conocimos sabemos que fue una persona alegre y poseía una gran calidad humana, el recuerdo que nos ha dejado será imborrable. Oscar González y su esposa Lidia, sus hijos Oscar, Noelia y Milena y respectivas flias. Acompañan en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|.

Nené Cuadros, Alejandra Cuadros, Agustina, Ignacio y Martin Castro Cuadros. acompañan con mucho csariño a su esposo Lucas, su hija Tere Maria y demas fliares en este dificil trance y ofrecemos oraciones por el eterno descanso de su alma.

GRANDI BUIATTI, JORGE MARIO Cont. (Giorgetto) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/6/18|. El Instituto Dante Alighieri participa el fallecimiento del hijo de su socio fundador y envía condolencias a sus familiares.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculado Contador Roberto Federico Soria. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Contador Roberto Federico Soria. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Colega Roberto Federico Soria. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

IBÁÑEZ, ENRIQUETA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La representante Legal Lic. Silvia Carreras, apoderados legales Lic. Claudia Cancino, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio; el personal de SAED (Sede administrativa de escuelas Diocesanas) participan del fallecimiento y acompañan a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Conocimos al hombre más bueno del mundo, como su nombre era Eugenio. Amigo, hoy el destino ha mostrado sus cartas en un suspiro, dejaste este suelo para convertirte en un ángel que guiará nuestros pasos y protegerás a tu retoño: Salvador. Descansa en paz, Eugenio, tu amistad fue el más grande tesoro que pudimos haber imaginado. Gabriela Torrijos y Emnanuel Ragazzi, lamentan profundamente tu partida. Hasta pronto gran amigo.

KAÍN, EUGENIO JUAN ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Los amigos de Carolina: Adela, Silvina, Fernando, German Nasif Saber y demas familiares acompañan a la querida Carolina y Eugenio, rogando a Dios paz y resignación.

LÓPEZ, EDUARDO ANÍBAL (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Acompañamos con profundo dolor por tu partida a toda tu familia. Te tendremos siempre presente en nuestras vida. Rogamos oraciones en tu memoria. Susana Diaz Nicolas, Anabel, Samir y tu hija del Corazon Melani Pellene.

LÓPEZ, EDUARDO ANÍBAL (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Querido Lalo, recuerdo a tu papá y su amigo "El Negro Mensu" Folkloriando en el patio de tu casa, mientras vos, yo y tu hermano Miguel Ángel "acabábamos el escabeche de berenjena de tu adorada madre". Hasta siempre, querido amigo.. Un abrazo a Nancy y tus hijos. Gugui Pesce.

LÓPEZ, EDUARDO ANÍBAL (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ramón Arce y familia lamentan el fallecimiento del esposo de su compañera Nancy y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su esposa María Cristina Hoff, sus hijos Christian, Deborath y Javier Mikkelsen Loth participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su hijo Javier Mikkelsen Loth y sus nietas Briana y Pía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su sobrino Enrique Federico Hoff, su esposa Fabiola Murad de Hoff, sus hijos Agustina Salim y Victoria y su nieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su sobrina María Lucca Hoff, su esposo Omar Alejandro Cisneros y sus hijos Amparo y Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Eugenia Gubaira participa con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Javier.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su cuñada Teresa Perez de Hoff y su hija Maria Evangelina Hoff, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Con profundo dolor y rezando para que tenga un descanso eterno al hombre que fue un gran padrino, estando muy presente y apoyándome en mis primeros años de vida. Su Ahijada Maria Lourdes Hoff, su esposo Carlos Gabriel Ramirez y sus hijos Ciro y Magdalena.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su cuñada Teresa Pérez de Hoff y sus hijos Enrique, Lucia, Estela Evangelina, Ines y Lourdes, hijos políticos, nietos y bisnieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Antonio Castiglione (h), su esposa Marta Haydeé Rojas Smith, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado quien fuera Presidente por tres mandatos durante los periodos 1982 - 1984, 1984 - 1987 y 2001 - 2003. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Enrique Bonacina, Blanca Castiglione y familia participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Manuel Arturo Luna, su esposa Leticia Juárez y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa, hijos y demás familiares.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Federico López Alzogaray, su esposa Gabriela y sus hijos Bartolome, Federica y Faustina participan con profundo dolor en la partida del querido pariente Pacho y ruegan una oración en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Nuestro querido Amigo de toda la vida y compañero de promoción descansa en paz con el Señor. Rogamos por tu sueño eterno y pedimos por toda tu flia.,; CPN Maria José Saracco., CPN Conrado Hernan Bucci, Dra. Cindy Estefania Bucci de Vital y su flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus ex compañeras de tantos años del PAMI, lo despiden con dolor y elevan oraciones en su memoria: Cristina, Mary, Charito, Baby, Hilda, Pocha y Noris.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Fernando A. Basbus, su Sra. Dra. Maria Alejandra Gorosito Abutt y sus hijos Jorge y Elena, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Lucia Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmaniuk, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria,

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Teresita Ulibarri de Elías, hijos, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor el fallecimiento de quien fuera amigo de tantos años. Acompañan en el dolor a su esposa, querida Nena y a sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Miguel Ángel Rodriguez y Cristina Frediani, participan con profundo dolor la pérdida de su querido Amigo Pacho y acompañan a su flia. elevan oraciones en su memoria

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros " Chini y Nicolas Habra Fernandez y Lisardo Rodriguez despiden con dolor la partida terrenal de querido Amigo, a quien recordarán siempre. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Un respetuoso recuerdo para un especial y leal compañero de tareas en el I.N.S.S.J.P. personal de agencia PAMI Quimil, Lic. Espeta Font y Juan Pablo Díaz, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. El gremio de UTI Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su afiliado y amigo Federico.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dr. Jorge Jiménez, esposa e hijos participan con dolor el fallecimiento del entrañable compañero y amigo Federico.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Luis Rodríguez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Federico.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sebastián C. Basbús acompaña a la familia de su padrino, en su dolor. Eleva oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Fernando Ricardo Monti, su esposa Raquel Nazha de Monti participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Alfredo Basbús, María del Carmen Del Vitto e hijos, despedimos al amigo, piden resignación para su familia.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Aldo Pizzolitto, su esposa Maria Eugenia Castro y sus hijos Virginia, Soledad, Valentin y suss respectivass flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dr. Jose Luis Buxeda, sus hijos Carolina y Andres, Ignacio y Javier y Veronica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ñatita Castaño de Barrón hace llegar su más sentido pésame a sus familiares. Eleva oraciones en su querida memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus intimos amigos Chicha de Orieta, sus hijos Sandra y Juanjo Zerda, Carlitos Orieta y flia. , participan con profundo dolor su parrtida al reino celestial y piden oraciones en su querida memoria y acompañan a Nena, sus hijos y nietos por tan irreprable perdida. Descansa en paz Pacho, te recordaremos por siempre.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano y Andrés Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dra. Andrea Tuate y Dra. Gabriela Rufino, lo despiden con infinito cariño. Descanse en paz querido contador.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus cuñados Gloria Inés Hoff y Faustino Dozo y sus hijos Guadalupe, Mariana, Santiago, Ignacio y Felicitas y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Nini Auat, sus hijos Marilé, Valeria y Rubén Farías (a) lamentan la partida del papá de su amigo Javier y acompañan a los demás familiares en tan doloroso momento. "Brille para él la luz que no tiene fin". Descanse en paz.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Carlos A. Gómez Abram, su esposa Alcira María Eugenia Truol Robledo, sus hijos María Eugenia Gómez Truol, María Gabriela Gómez Truol de Elías y Darío Elías Cesoni y sus respectivas familias participan con mucho dolor la partida de su amigo de toda la vida.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Anabel de la Mercedes Lema, sus hijos Mariné, Marisol, Andrés y Pedro Paz junto a sus respectivas flias., despiden a su amigo Pacho y acompañan a toda su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Edmundo Robles Avalos y Cristina Gonzalez, participan con profundo dolor su faallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Amigos y compañeros del taller de Pintura, de su hija Deborath: Juan Paz, Carla Barrón, Judith Argañaraz, Juanita Hoyos, Silvina Pinto y Macky Yocca participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Las amigas de su hija Deborath María Cristina: Luciana Focchi, Gisella Torresi y Silvina Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Jorge Führ y Silvina Pinto e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de papá de su querida amiga Deborath. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Jorge Robles Avalos y Aida Rosa Hoff y sus hijas Jimena, Macarena y Candela, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y tío Pacho.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Alfredo Ducca (a), y fla., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Alejandro Ducca y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges y sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Pocho y acompañan a Nena, Cristhian, Debora y Javier en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Darío Santiago Nassif, Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Malena Carabajal de Mines y sus hijos Celeste, Adriana, Mónica y Alfonso Mines, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. María Ines Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a Nena y sus hijos en estos dolorosos momentos.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Belen y Constanza Petros, acompañamos con un fuerte abrazo a nuestra querida Debora y pedimos por el alma de su Papá. Que descanse en paz.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Maria Teresa Acosta de Sirena y sus hijos Agosstina, Jorgelina y Alfredo, Fabiola y José Sirena, participan y acompañan a su esposa Nena y su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Gringo, y Analia Simonetti y familia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Amigo Pacho, ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este dificil momento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Cr. Julio R. Marañón su esposa Luisa E. Astun, Cr. Enrique F. Marañón, su esposa Verónica Vega participan con dolor el fallecimiento de su amigo Pacho, acompañan a la familia en este momento y ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. La Promoción 1962 de la Escuela Nacional de Comercio despide con dolor a Pacho. Muy buen compañero, mejor amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su gran amigo Luis Alberto Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|.

Charito Chazarreta y flia. participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Carlos Tahhan y Guido Gallego participan con profundo dolor su fallecimiento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|.

Guilermo Lozano y su hijo Carlos Agustin, participan con dolor su partida y elevan oraciones por su eterno descanso.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dr. Ernesto Antonio Jesús Vital y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, fue para mí un profesional brillante y hombre de extraordinaria inteligencia. Ruego por su descanso en paz.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Roger Santillán y sus hijos Ana, Roger, Carolina y Evelin y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en este difícil momento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|.

Sus amigos Dr. Rosmiro Fernandez, su esposa Ana Maria, sus hijos Mariana, Javier y Florencia y Andrea, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su flia.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|.

Osvaldo S. Corbalán y Elena Ramirez de Corbalán, sus hijos Martin y Cecilia, con sus respectivas fliass., participan con dolor el fallecimiento de su querido Amigo, acompañan a su flia. y elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a sus hijos Horacio Fernando y Elena Ulanova; Álvaro Manuel y Haydée Villarroel; Mariana Angélica y Marcelo y María del Carmen Montenegro con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Pacho, acompañando en estos tristes momentos a su esposa Cristina e hijos, rogando que el Padre lo acoja en su regazo.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|.

Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su esposa Maria Cristina Hoff, a sus hijos Christian, Débora y Javier y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|.

Abelardo Octavio Cisterna y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana acompañan a Cristina y su flia en tan doloroso momento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dr Carlos Daniel Cremaschi, su esposa Daniela e hijas acompañan a su familia en tan doloroso momento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ing. Antonio Gomez Abrama y Lia Irene Bertuzzi y flia, participan con dolor el fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Loreley Rios de Barraza, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su partida al Reino de los cielos. Rogando oraciones en su memoria

MONTENEGRO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Familiares de su hijo Carlos: Ramón Ledesma y Ana María Domínguez, sus hijos Ana Cecilia, José y Paula Ledesma, Matías Ponce e Ignacio Nacusse acompañan a Carlos, Liliana Pereyra y a sus nietas Carla, Emilia, Aldana y Camila en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Mauricio Domínguez, Clara Noemí Achával y sus hijos Gladys, Ana María, Luis, Daniel, Carlos y Marcelo con sus respectivas familias acompañan a sus hijos Carlos y Liliana Pereyra y a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Las familias de Sara Ugozzoli y de José Máximo Ugozzoli participan con profundo pesar el fallecimiento de Rosita, y hacen llegar sus condolencias a sus queridos primos hermanos.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su hermano Dr. Julio Victor Navarro, a sus hermanas Eve Gloria y Maria Julia y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|."Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá para siempre" (Juan 11, 26 y 26), La representante legal Lic. Silvia C. Carreras, apoderados legales Lic. Claudia Cancino, Pbro. Sergio Quinzio y el personal de SAED (sede administrativa de las escuelas Diocesana) participan del fallecimiento y acompañan a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE ACOSTA, JESÚS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/6/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Inmaculada Concepción y del Jardín Parroquial "Virgen de la Merced" participan con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Orlando Acosta quien fuera un gran colaborador institucional. Rogamos una oración en su memoria. Frías.

RODRÍGUEZ DE ACOSTA, JESÚS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/6/18|. Blanca Albornoz de Salim, sus hijos Nené y Polito, y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de una estimada amiga. Ruegan oraciones en su querida memoria y paz en su tumba. Frías.

RODRÍGUEZ DE ACOSTA, JESÚS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/6/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 786 de "Los Cerrillos" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la docente Estela Acosta. Eleva oraciones en su memoria y ruega al Altísimo pronta resignación para su familia.

VALENZUELA, ENRIQUE MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. La Comunidad Educativa de la ESPEA N° 2 "Manuel Gómez Carrillo" participa el fallecimiento del padre de nuestro querido Profe Ramón Valenzuela y lo acompañan en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su esposa, hijas, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

BRANDER DE TEJEDA, AÍDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/08|. Su esposo Nicolás, su hija Aida y nietos Aida Cecilia, Rubén Nicolás y Luis Ignacio, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, rogando por su eterno descanso al cumplirse diez años de su deceso.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Que en este descanso eterno el. señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos. Agradecen muestras de afecto y acompañamiento recibidos en tan doloroso momento. A la Secretaria Técnica Social de Regularización y Recupero Habitacional (IPVU) al Dpto. de Regularización Banda (I.P.V.U ) ; a Quinta Copla, Directivos y Personal de INTIJET, al Consejo Directivo de la Seccional y Cuerpo de Delegados de SADOP, Directivos y Compañeros del Instituto San Martín de Porres, Consejo Directivo y Personal de O.S.P.I.F.S.E, Directivos y Personal del Hospital de Neumonología Dr. Gumersindo Sayago, Farmacia San Fernando, a las flias. Rea, Concha, Lescano y Trejo , a familiares, amigos, vecinos y todos los que despidieron con tanto cariño y afecto; en especial a Rosy por la atención, el cuidado y dedicación hacia nuestro padre durante su enfermedad. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20hs en la Parroquia San José del Barrio Belgrano con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

JUÁREZ, HÉCTOR E. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/07|. Su esposa Graciela, sus hijos Mario, Héctor y Gaby; Fernando e Ivana y sus nietos Sofía, Fernandito y Matilda invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de recordarse 11 años de su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/11|. Felipe, tu ausencia es una eterna presencia e3n la mesa familiar y de tus amigos. Su esposa Melcy Ocampo y su hijo Felipe, Invitan a la misa en su memoria al recordarse 7 años de su partida, que se oficiará hoy en la Parroquia San José de Belgrano a las 20 Ruegan oraciones en su querida memoria.

VALLEJOS, CLARISA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

MORENO NAVARRO, HUGO E. (GAUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/93|. "Fue poco lo que pudimos disfrutarte, aunque momentos de intensa felicidad". Elba Inés Araujo, mamá de sus nietos Carlota, Hugo y Candelaria; su bisnieta Sofía recordamos amorosamente al abuelo Hugo y pedimos oraciones por su alma, al cumplirse 25 años de su partida a la Casa del Padre.

OLIVERA, FABIÁN ORLANDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque en vida han coincidido. Puedes cerrarlos ojos y lamentar su ausencia; o puedes abrirlos y descubrir en cada cosa sus consejos y enseñanzas. Tu corazón puede estar vacío de tanto dolor; o puede estar lleno de bonitos recuerdos que encienden la ilusión. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir tristeza y dar la espalda; o puedes hacer trascender su historia mañana, tras mañana. Puedes permanecer inmóvil llorando ya sin lágrimas, o puedes activar tu alma, viviendo con esperanza renovada". Su Fabián, tu familia elige seguir caminado con la alegría de la Fe, mientras ponemos la esperanza en Cristo Resucitado, por eso al recordar el 7º aniversario de tu partida a la Casa del Señor, todos tus seres queridos nos uniremos en oración. Tus hijos Paola y Gastón; tu nieta Zulema; tus nietos Felipe Fabián y Dámaris y tu yerno Ricardo.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JIMÉNEZ, MARGARITA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su esposo Omar Adolfo Coronel y demas familiares part. su fallecimiento ,sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Juan Carlos Alaniz, María Cristina Correa, sus hijos María Gracia y Sergio; María Candela y Felipe, acompañan a sus amigos Moni, Carlos, Abel y Flavia y elevan oraciones en memoria de la querida Elza.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Con dolor te decimos adiós. Sus amigos Beby, Cony, Pocha y Chichí Vazquez, Ricardo, Ania y Jorge Melián, Liliana Zeballos, Marta Barragán, Hugo Alderete, Lorena y José Certo, Belén Melián. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Querida Chaqueña: Cuánto nos costará no tenerte más. Quedarás en el recuerdo de tus amigas: Nené, Rosita, China, Berta, Elena, Mirta Rigo, Mónica, Sandra, Beby, Cony, Pocha, Tina. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Verónica Rojas, Guillermo Fernández y flia , participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijos y sus queridas nietas y flia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Elza querida: Te vas al encuentro del Señor, rodeadas de flores al Jardín Celestial. Te despedimos con todo cariño e inmenso dolor tus amigos: Ramón Rojas, Magui Carrizo y flia, acompañan en este dificil momento a la familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. María Nélida Sarquis de Fornés e hijos: Julio Eduardo Fornés, Jorge Daniel Fornés, Gustavo Enrique Fornés y respectivas familias, lamentan el fallecimiento de Juanita. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Azucena del Valle Sarquis de Sanchez e hijos: Mónica Sanchez, Rodolfo Sanchez, Bettina Sanchez y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones para que su alma descanse en paz.

TORREZ, RENÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su esposa Josefina Díaz, sus hijos Jorge y Alejandro Torrez, sus padres Roque y Rosa sus hnos. Ramon, Raúl, Jorge, Gladis, Mariela, Claudio, Rafal, Ricardo, Marisel, Germán y Yamila y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio la capilla el cortejo partirá de Maria Elena Dpto Banda SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

ROJAS, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/11|. Querido Hermano: hoy hace siete años de tu desapariciób física. Ya no estás entre nosotros pero tu risa, tus bromas y tu recuerdo no se borran jamás de nuestros corazones. No te olvidaremos jamás. Tu hermana Emilia, Patricia, Vanesa y Agostina, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará el 26 de Junio a las 20 hs en la Iglesia Santiago Aapòstol de la Ciudad de La Banda.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUSTO, LISANDRO GABRIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Sus padres Jose Omar y Sandra part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ, MARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria .

FIGUEROA, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus hijos Jose Guillermo y Kareny , sus hnos. Jose y Teresa, sus sobrinos Franco, Maria, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Forres (dpto. Robles). Cobertura NORCEN SRL. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE-LA PLATA 162 - TEL 4219787.

FIGUEROA, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su hijos José, Karen y María, Franco Figueroa, sus hermanos José y Teresa, sus nietos Milagros, Sol, Cristian, Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Forres, previo oficio religioso en la Capilla San Isidro Labrador. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su hija política Valeria Santillán y su nieto Dilán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus suegros Fani Verón y Carlos Villarreal y su yerno Fredi Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus hijos Rubén Darío Giorgis y Fernanda Gómez Macedo participan con dolor su fallecimiento y despiden a Rogelio en su descanso eterno. Paz en su tumba. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Rafaela (Pcia. de Santa Fe).

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dra. María Elena Herrera, Dra. Laura Jensen, Dra. Gabriela Morales y Ana Dorado y sus respectivas familias acompañan en este doloroso momento al Ing. Rubén Giorgi. Elevan oraciones en su memoria.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Aldo Jorge Gómez, Blanca Macedo de Gómez, sus hijos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y sus respectivas flias. acompañan a Rubén en tan doloroso momento y despiden a un gran hombre.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ing. Andrés Bobadilla, Cecilia Gómez Macedo, sus hijos Bernabé y Antonio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rubén en tan doloroso momento.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Beatriz Macedo de Guevara y flia. acompañan a Rubén y Fernanda, en el dolor que hoy viven. Desde Mendoza, oraciones en su memoria.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Aldo Jorge Gómez, Viviana Sánchez y Evangelina, están junto a Rubén, en el momento doloroso que vive. Paz en su tumba.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Mónica Gómez Macedo, sus hijos Laureano, Octavio y Patricio Ick participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su hermana política Argentina Suárez de Gutiérrez, sus hijos Pocha, Amanda, Eduardo, Carli, Ricardo, Walter, hijos políticos, nietos y bisnietos lamentan la irreparable pérdida, y acompañan a su familia que brille para él la luz que no tiene fin". Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Simbolar.

GUTIÉRREZ, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Hermano de la vida, soportaste estoicamente tu enfermedad, la vida te puso muchas pruebas. Descansa en paz. Pocha y Rogelio Acosta: hijos Christian, César y Mariana Acosta; hijos políticos Cecilia Lagar, Ángeles Paz, Martín Infante; nietos: Sofía y Emilio Acosta, Josefina Infante participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia Simbolar.

GUTIÉRREZ, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Hermano, desde la distancia, siento tu partida, acompaño a todos sus hijos, nietos y bisnietos, desde Bs. As. Ramón Gutiérrez y familia.

GUTIÉRREZ, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Tío Negro "Zurdo": siempre estarás en mi recuerdo, en mi infancia, tuviste algo que ver, junto a mi madre lucharon por el bienestar de mis abuelos. Hugo E. Fernández, esposa Silvina Cáceres, hijos Leandro y Candela participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en Colonia Simbolar. Resignación a la familia.

JAIME, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su hija Irma Caldez, hermanos, nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor, Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá". Su esposa Marfelina Pacheco, sus hijos Hugo, Cristina, Mónica y Alejandra, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo", participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Mónica Oribe, docente de esta Casa de Estudios. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa de la Esc. N° 17 "Félix Frías" participa con dolor el fallecimiento del padre de la colega Cristina del Valle Oribe. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Los Amigos del "Bochin" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan plegarias en su memoria. Frías.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "La vida no es la que vivimos, la vida es la honra del recuerdo". Mariano Gómez, Miguel Passini, Claudio Cerezo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Alejandra y padre político de su amigo Peteco. Elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación para toda la familia. Frías.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. El equipo de docentes que integra el Departamento de Aplicación del Nivel Primario de la Escuela Normal Superior República del Ecuador, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega, Prof. Cristina Oribe. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Alejandra Oribe. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Cuanto lamentamos su partida por su serenidad y bondad. Seguro que descansará en los brazos del Señor. Acompañamos a su hija Cristina Oribe, amiga y colega de la escuela Normal de Frías y a toda su familia en este momento de dolor ante esta inesperada partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria. Alejandra, Roxana, Karina, Niní, Pilar y Gustavo. Choya.

Invitación a Misa

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial, sus hijos, hijos político, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, para rogar por su descanso eterno.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

CORIA, MARIO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Viejo querido el dolor que hoy sentimos solo se alivia pensando que estas con la Gordita protegiéndonos desde el que el lugar que Dios dispuso para ustedes, los amamos aun mes de tu partida tus hijos: Rubén, Mercedes y Marcos, nietos y demás familiares, invitan al responso en el cementerio La Esperanza (Clodomira) a las 16 hs .