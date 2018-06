"Los paros no contribuyen a nada, no suman", advirtió Macri

Fotos ACTIVIDAD. En el día del paro, el mandatario en el Hospital de Niños "Doctor Debilio Blanco Villegas" de Tandil.

El presidente Mauricio Macri afirmó en la ciudad bonaerense de Tandil que "los paros no contribuyen a nada, no suman", en referencia a la huelga general por 24 horas que realizó la CGT con la adhesión de otros sindicatos y organizaciones sociales y en sintonía con partidos de izquierda. "No suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos", afirmó.

Macri sostuvo que "lo que hay que hacer es seguir con lo que venimos haciendo, sentados en conjunto en una mesa" de diálogo con los distintos sectores.

"Queremos vivir en una Argentina justa, con la verdad sobre la mesa", afirmó en el marco de una visita que realizó al Hospital de Niños local Debilio Blanco Villegas.

El jefe de Estado subrayó que en el último año se generaron en la Argentina más de 600 mil puestos de trabajo y ratificó que "ahora vamos a retomar el camino del crecimiento", porque "este es un país de buena gente, talentosa, creativa y necesitamos darles herramientas".

Macri subrayó la importancia de que "nos sentemos todos alrededor de una mesa y que cada uno diga qué es lo que tiene que hacer".

Dijo que a pesar de la última sequía que afectó la producción agrícola, los ruralistas salieron "de vuelta a apostar y esperamos batir un nuevo récord de cosecha de trigo en unos meses".

Señaló en ese sentido que la expectativa es que el área sembrada crezca al menos en 100 mil hectáreas.

"El año pasado tuvimos la más grande de la historia con 18,5 millones de toneladas y eso significa más de 616 mil viajes de camión. Es mucho trabajo para mucha gente", recordó.

Sostuvo que los productores quieren "reglas de juego claras" y puntualizó que hay que alentarlos para que "podamos exportar productos hechos por argentinos, todo lo que podamos".

"Hay que seguir lo que venimos realizando en conjunto, sentados a las mesas de productividad como con Vaca Muerta, con la carne, la metalmecánica, la maquinaria agrícola, la industria automotriz; mesas que organizamos por todo el país", destacó.