"Buscan debilitar al Gobierno", dijo Triaca

26/06/2018 -

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que la huelga general convocada por la CGT "no afecta a la democracia", pero advirtió que "hay intereses que lo que buscan es debilitar al Gobierno" y generar "inestabilidad".

"Coincido en que el paro no afecta a la democracia, pero hay intereses que lo que buscan es debilitar al gobierno y eso busca inestabilidad", señaló.

El ministro se refirió así a las afirmaciones de Hugo Moyano, líder del sindicato de Camioneros, quien había dicho que "el paro no afecta la democracia".

"Es muy lindo lo que dicen, pero no lo que hacen", remarcó Triaca que también criticó a Moyano por haber dicho que "cuando estaba Cristina (Fernández de Kirchner) comía todo el mundo y hoy hay gente que no come", entre otras declaraciones efectuadas por el sindicalista Moyano "muestra una vez más las contradicciones de algunos dirigentes, que miran sus situaciones personales y particulares", opinó el ministro al respecto.

Triaca señaló que la huelga de la CGT, a la que se adhirieron las dos CTA y coincidió con el "paro activo" convocado por partidos de izquierda, "ha tenido impacto en Buenos Aires" sobre todo por la paralización total del transporte.

En el resto del país "hay sectores que trabajan con normalidad", agregó.