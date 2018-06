Siufi: "De estas situaciones difíciles se sale trabajando, no cerrando negocios"

Fotos REPERCUSIÓN. La ausencia del transporte público impactó en las calles de la capital con poco tránsito.

26/06/2018 -

El titular de la Cámara de Comercio de la provincia, Miguel Siufi, destacó la predisposición de comerciantes y empleados que abrieron sus puertas a pesar del poco movimiento de gente en las calles.

"Si bien hubo una convocatoria a un paro al que se ha adherido la inmensa mayoría de los gremios, somos y hemos sido respetuosos de la Constitución y la voluntad de los empleados que quieren trabajar", indicó.

"Creemos que hay razones para manifestarse. El escenario económico que nos toca vivir no es para nada grato y nuestro sector tampoco está satisfecho. Por el contrario, la situación es muy delicada y hay negocios a punto de cierre, con serias dificultades y con pérdida de rentabilidad. Debemos preservar nuestras fuentes de trabajo, no sólo de los empleados si no propia también", explicó Siufi sobre la medida de fuerza nacional que impactó en Santiago.

"No obstante, estamos convencidos que de estas situaciones difíciles se sale trabajando y no cerrando la puerta de los negocios", señaló Siufi, al rescatar además que ayer, "se trabajó con absoluta normalidad desde el comercio", a pesar de la falta de transporte público de pasajeros que complicó el traslado de los vecinos santiagueños.

"En consonancia con nuestras instituciones de segundo grado, a las cuales estamos integrados, hemos resuelto abrir nuestros comercios, apostar al trabajo, convencidos de que es lo que hace falta. Es la forma de contrarrestar la severa presión impositiva que tenemos", sentenció Miguel Siufi.