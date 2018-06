Retienen autos y motos por faltas graves a normas

Fotos CONTROLES. Comenzaron el viernes último y finalizaron el domingo.

26/06/2018 -

En el marco de las acciones para otorgar mayor seguridad a la ciudadanía, la Municipalidad de la Capital continuó durante el fin de semana con los controles de tránsito que arrojaron como resultado la retención de varios vehículos por faltas consideradas graves.

Los controles comenzaron la noche del viernes último y finalizaron la noche del domingo.

De acuerdo con lo informado, en total se retuvieron 15 automóviles, 18 motos y se confeccionaron 33 actas de infracción.

Son consideradas faltas graves, si se trata de un auto particular, la no portación de licencia de conducir, que no se acredite quién es el dueño del auto, la no colocación de la chapa patente y autos que circulan sin luces durante la noche. Para esta clase de vehículos, por la falta de seguro se confecciona un acta de infracción y se puede seguir circulando.

Mientras que para los autos que operan el servicio de taxis, son los mismos requisitos que los particulares con la diferencia que en el caso de no tener seguro, inmediatamente se los retira.

En cuanto a las motos, se las retiene cuando sus conductores circulan sin cascos, sin espejos, sin luces o sin patentes, además sin la correspondiente documentación personal o del vehículo.

Los operativos que realiza el municipio con el propósito de asegurar el cumplimiento de las ordenanzas y leyes de tránsito, para la seguridad de las personas, sean conductores o transeúntes, se concretan de manera sorpresiva y en diferentes sectores de la ciudad.