Fotos La psicología es clave en un equipo

26/06/2018 -

Es importante remarcar que cuando uno no se encuentra dentro del Equipo Técnico, todo lo que podría expresar quedaría como un simple ensayo.

Pero deseo enmarcarlo en lo posible dentro de un análisis multicausal de la situación actual de la selección argentina.

Los equipos se construyen con varias consignas importantes:

A. Uno de los puntos que se está cuestionando es el liderazgo del DT en jefe: se observó un grupo de jugadores que por sus manifestaciones psicofísicas no estaban pudiendo convivir con sus ansiedades:

1. No luchaban más y mejor para conseguir el objetivo propuesto.

2. No se los percibía que habían asimilado los roles asignados.

3. No parecían estar integrados siendo un equipo.

4. No se lo veía satisfechos por el esfuerzo que estaban realizando. Me quedó una imagen del primer tiempo del partido ante Croacia, donde todavía el resultado era 0 a 0. Mascherano le hablaba a Mercado. Al parecer había intención de escucharse pero no podían. No es porque no querían. No se podía disfrutar del camino.

Entonces podríamos decir que hubo fallas en el rendimiento, la satisfacción y la cohesión grupal. Elementos que mejoran con el liderazgo efectivo. Con solo ser el director técnico, ya tienes como implícito un poder. Pero como se trata de relaciones de influencias (entre equipo técnico y grupo de jugadores) son los otros los que te confieren el poder. Contrato psicológico que implica una variedad de expectativas, demandas y requisitos. Pero para ambas partes.

Los jugadores también son responsables de esta dinámica que supuestamente no funciona.

B. Los jugadores también deberían interrogarse sobre algunos pensamientos y sentimientos que subyacen en sus mentes. Encargarse solo de controlar lo controlable. Mejorando su velocidad de reacción, siendo más precisos técnica y tácticamente. Para eso deben buscar ampliar su tolerancia personal a la frustración.

Es decir, poder enojarse pero tener la capacidad de salir del enojo lo más rápido posible. Es necesario con anterioridad identificar las múltiples ansiedades que se manifiestan ante la competencia. Por supuesto esta es una tarea nada fácil, cuando mi interior y el exterior se encuentran contaminados de variables que no posibilitan mantener la dirección del foco.

Por ejemplo: ante un penal, el jugador debe encontrarse focalizado en una limitada cantidad de fuentes de información. Es decir, poder tener la habilidad de bloquear distractores (internos y externos). Se requiere para disminuir ciertos acontecimientos un lugar de escucha, que si bien no existe en la selección no debemos de criticar. Porque es necesario que el DT en jefe tenga internalizado el rol del psicólogo especializado en deporte.

Sino el psicólogo no sería un posibilitador naturalizado. Cada integrante del cuerpo técnico y jugadores deben poseer un ego tan resistente que le posibilite ser funcional al equipo con un verdadero amor a la lucha. Estos jugadores poseen muchas habilidades mentales, así que deseo que el próximo partido puedan dar lo mejor de cada uno.

La dificultad que se podría dar si se pasa de ronda, es la de mantener el rendimiento a lo largo de cada partido, porque hay cuestiones internas que no están siendo elaboradas, y no les permite tener siempre la mente en el presente... en lo verdaderamente importante.

Les dejo algunas de los interrogantes para la Construcción de un Equipo: ¿Cómo es su Compromiso como DT en Jefe? ¿Cómo es su filosofía de enseñanza? ¿Tiene en claro las reglas que sea transmitir? ¿Tiene internalizado que los equipos se construyen? ¿Qué características de personalidad de los asistentes y jugadores considera en el armado de su plantel? ¿Tiene en claro las metas para el grupo? ¿Comunica qué rumbo va tomar y cómo lo va a hacer? ¿Cómo logra que todos se concentren en el mismo objetivo? ¿Clarifica Roles? ¿Qué rol ocupa?