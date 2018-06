Di María reveló en una carta que el Real Madrid quiso impedirle jugar la final del 2014

Fotos DESAHOGO. El rosarino rompió el silencio de lo que pasó en Brasil, mediante una carta que publicó para "The Players Tribune".

26/06/2018 -

El volante Ángel Di María reconoció que Real Madrid quiso impedirle jugar la final del Mundial 2014, algo que finalmente sucedió por una lesión.





"Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve", dijo Di María. El rosarino hizo conocer esta historia en una carta que escribió para "The Players Tribune", cuyo título, en español, es "Bajo la lluvia, en el frío, de la noche".





"Esto pasó en la mañana de la final, exactamente a las 11. Yo estaba sentado en la camilla a punto de recibir una infiltración en la pierna. Me había desgarrado el muslo en los cuartos de final, pero con la ayuda de los antiinflamatorios ya podía correr sin sentir nada", prosiguió "Fideo", quien contó que se enteró de todo esto a través de una carta que le entregó el médico de la selección, Daniel Martínez.





"Le pedí a Daniel que me diera la carta. Ni siquiera la abrí. Solamente la rompí en pedacitos y le dije: "Tirala. El único que decide acá, soy yo".





"Quería jugar ese día, incluso si se terminaba mi carrera. Pero tampoco quería hacerle las cosas más difíciles al equipo. Le dije (a Sabella), con una mano en el corazón, que él debía poner al jugador que él sintiera que tenía que poner, y me largué a llorar", concluyó.