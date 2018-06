Sampaoli : "Se verá la mejor versión"

Fotos MÁS ALLÁ. Sampaoli no solamente piensa en clasificar a octavos, si no que piensa en grande. "Tenemos la primera final de las cinco para llegar a la final".

26/06/2018 -

En medio de la turbulencia que atraviesa el seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Rusia, el entrenador Jorge Sampaoli envió ayer un optimista mensaje en la previa del trascendental encuentro de hoy frente a Nigeria para avanzar a los octavos de final, y aseguró que los once que saldrán a jugar con los africanos lo tendrán que hacer "con el corazón".





"La semana fue difícil después de la derrota con Croacia y ese resultado nos puso en el compromiso de depender de un resultado. Estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar, mañana (por hoy) será el punto de partida y se verá la mejor versión del equipo", resaltó el técnico en conferencia de prensa desde San Petersburgo.





Y apuntó: "Mañana (por hoy) es un partido trascendente y las dos naciones van a hacer todo lo posible para poder clasificar, y eso genera que el duelo sea muy atractivo".





"Mañana (por hoy) tenemos la primera final de las cinco para llegar a la final", continuó en tono muy convencido el entrenador oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe.





A continuación, Sampaoli fue consultado sobre el clima que se vivió luego del cotejo con Croacia, con versiones, audios y rumores de todo tipo.





"El mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. El mundo virtual se hace una persona desechable. Estoy convencido de que mañana (por hoy) se escribirá una nueva historia para esta Selección", sostuvo.





Históricos

Sampaoli no confirmó a los once para hoy, pero dio una explicación por si dentro del equipo se encontrarán los "históricos", como Marcos Rojo, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Lionel Messi, Ever Banega, Angel Di María y Gonzalo Higuaín.





"Si juegan los históricos, la explicación sería que es lógico que este momento delicado lo afronten jugadores con mayor experiencia. Acá lo importante es que el que juegue mañana va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración", dijo.





Sobre el rival de turno, el técnico comentó: "Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta".





El entrenador mantuvo un cerrojo sobre la reunión que mantuvo con los jugadores y el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al afirmar que "lo que se habla en privado queda en privado".